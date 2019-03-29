Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сюжет клипа на песню "Хмаркі" группы Shuma рассказывает реальную историю Валерии Шендеры из Минска

Реклама
Реклама

Клип на песню "Хмаркі" группы Shuma, над которым работали съемочные группы Украины и Беларуси, вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео, который проходит в Берлине. Об этом сообщила солистка коллектива Марина Шукюрова на своей странице в Facebook.

"Поборемся с Beyonce за приз Берлинского фестиваля. Клип на песню "Хмаркі" (Clouds), снятый в Киеве нашими украинскими друзьями, вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео Berlin Music Video Awards", – написала она. 

Реклама

Клип был снят в рамках кампании #superparents, посвященной семьям, в которых дети подвергаются буллингу в школе из-за того, что отличаются от других.

Сюжет ролика рассказывает реальную историю Валерии Шендеры из Минска.

Кроме украино-белорусской работы за приз на фестивале сражаются The Carters (Beyonce & JAY-Z) с клипом Apeshit, The Horrors с клипом Ghost и другие. 

Победители будут объявлены 1 июня.

16 января 2019 года президент подписал закон о противодействии буллингу. За насилие участников учебного процесса в отношении малолетнего или несовершеннолетнего можно получить штраф или общественные работы. Если правонарушение совершают малолетние, за них платят родители. Если руководитель учебного заведения не сообщил в полицию, он также должен будет заплатить штраф или отработать на исправительных работах.

Читайте также: Подростка признали виновным в буллинге учителя, есть приговор

Отправить:
Распечатать:
Теги: видео, фестиваль, буллинг, лгбт, Berlin Music Video Awards, TABASCO, хмаркі
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео
Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео
Зеленский продал долю в российском бизнесе партнеру - Схемы
Зеленский продал долю в российском бизнесе партнеру - Схемы
"Вы продали голос". В Чернигове запугивают избирателей – видео
"Вы продали голос". В Чернигове запугивают избирателей – видео
Люди Петр Двуликий: из олигархов в президенты и обратно
Раскинули сети: 5 самых популярных украинских франшиз
Мнение Раскинули сети: 5 самых популярных украинских франшиз
Зеленский продал долю в российском бизнесе партнеру - Схемы
Зеленский продал долю в российском бизнесе партнеру - Схемы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео
Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео
"Вы продали голос". В Чернигове запугивают избирателей – видео
"Вы продали голос". В Чернигове запугивают избирателей – видео 16:26
В субботу в центре Киева запретят движение транспорта: видео
В субботу в центре Киева запретят движение транспорта: видео 15:38
"Ноль отходов". Во Львове на день откажутся от пластика: видео
"Ноль отходов". Во Львове на день откажутся от пластика: видео 13:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 