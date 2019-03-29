Снятый в Киеве клип о буллинге конкурирует с Beyonce: видео

Клип на песню "Хмаркі" группы Shuma, над которым работали съемочные группы Украины и Беларуси, вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео, который проходит в Берлине. Об этом сообщила солистка коллектива Марина Шукюрова на своей странице в Facebook.

"Поборемся с Beyonce за приз Берлинского фестиваля. Клип на песню "Хмаркі" (Clouds), снятый в Киеве нашими украинскими друзьями, вошел в шорт-лист международного фестиваля музыкального видео Berlin Music Video Awards", – написала она.

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Клип был снят в рамках кампании #superparents, посвященной семьям, в которых дети подвергаются буллингу в школе из-за того, что отличаются от других.

Сюжет ролика рассказывает реальную историю Валерии Шендеры из Минска.

Кроме украино-белорусской работы за приз на фестивале сражаются The Carters (Beyonce & JAY-Z) с клипом Apeshit, The Horrors с клипом Ghost и другие.

Победители будут объявлены 1 июня.

16 января 2019 года президент подписал закон о противодействии буллингу. За насилие участников учебного процесса в отношении малолетнего или несовершеннолетнего можно получить штраф или общественные работы. Если правонарушение совершают малолетние, за них платят родители. Если руководитель учебного заведения не сообщил в полицию, он также должен будет заплатить штраф или отработать на исправительных работах.

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