В преддверии праздника Крещения вспоминаем давние традиции. Как здороваться на Крещение и поздравлять верующих с праздником Иордана – читайте дальше

Как здороваться и поздравлять на Крещение / Фото: depositphotos

Крещение – это один из важнейших праздников в христианской традиции, который приходится на 6 января по новоюлианскому календарю. В этот день верующие вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан и освящение воды. Особое значение этого праздника подчеркивается также традициями поздравления.

Как здороваются на праздник Крещения

На праздник Крещения верующие обращаются друг к другу с традиционными поздравлениями: "Христос крестится!" – "В реке Иордане!".

Как здороваются на праздник Крещения / Фото: depositphotos

Эти слова символизируют торжественное известие о крещении Иисуса Христа. Такой обмен приветствиями поддерживает дух праздника и помогает напомнить о его главном содержании.

Также существуют праздничные пожелания, сопровождаемые словами благословения:

"Желаю, чтобы святая вода вас оберегала!"

"Пусть Иорданская вода принесет мир и благополучие вашей семье!"

Поздравления могут быть индивидуальными и общими, главное – передавать искренние пожелания добра и здоровья.

Больше о празднике Иордан читайте в статье Крещение – 2025: дата праздника, что оно означает, главные традиции и запреты

Тексты поздравлений на Иордан

Традиционные поздравления являются неотъемлемой частью праздника. Они звучат во время посещения домов, за праздничным столом или даже на улице. Вот несколько примеров:

С Иорданской водой, с Христовым крещением! Пусть жизнь будет светлой, а дом – наполнен радостью и счастьем!

Пусть святая вода оздоровит, а Иордан благословит ваш дом! Христос крестится!

На Иорданские праздники желаю мира в душе, тепла в семье и Божьей милости на каждом шагу!

Поздравления по поводу Крещения содержат пожелания здоровья, хорошего урожая, семейного счастья.

Согласно христианскому вероучению, праздник Крещения напоминает верующим о важности крещения как духовного очищения. Считается, что в этот день Иорданские воды освящаются особым образом, и каждый, кто погрузится в воду с верой, получает очищение от грехов и укрепление духа.

Традиционные поздравления на Иордан / Фото: depositphotos

Освящение воды во время праздничных богослужений является одним из важнейших ритуалов. Эта вода остается святой в течение года и используется для благословения жилья и лечения.

В источниках религиозно-информационной службы Украины отмечается, что Крещение – это не только праздник очищения, но и повод для каждого христианина задуматься над своей принадлежностью к Церкви.

Традиционные поздравления на Иордан

1

"Вже надходить Святий вечір, щаслива година,

Нехай в щасті проживає вся ваша родина.

Нехай в щасті проживає і горя не знає,

Кожна наша щедрівниця вам того бажає!"

2

"Дуже рано тої ночі зорі засіяли,

Як ангели над водою пісню заспівали.

Той, хто в яслах народився, зійде він на воду,

Він принесе щастя, долю для всього народу.

Він принесе в кожну хату, де хор заспіває,

Щастя, долю для народу, Христос ся Хрищає!"

3

"Віншую вам нині, нинішнім днем

Зі святим Йорданем!

Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,

Не приніс жадного смутку.

Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,

Піску в морі, бувайте здорові!"