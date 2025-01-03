Як вітатися та віншувати на Водохреще
Водохреще — це одне з найважливіших свят у християнській традиції, яке припадає на 6 січня за новоюліанським календарем. Цього дня віряни згадують Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та освячення води. Особливе значення цього свята підкреслюється й традиціями привітання та віншування.
Як вітаються на свято Водохреща
На свято Водохреща віряни звертаються один до одного з традиційними привітаннями: "Христос хрещається!" – "В річці Йордані!".
Ці слова символізують урочисту звістку про хрещення Ісуса Христа. Такий обмін привітаннями підтримує дух свята й допомагає нагадати про його головний зміст.
Також існують святкові побажання, які супроводжуються словами благословення:
- "Бажаю, щоб свята вода вас оберігала!"
- "Нехай Йорданська вода принесе мир та добробут вашій родині!"
Привітання можуть бути індивідуальними та загальними, головне — передавати щирі побажання добра й здоров'я.
Тексти віншувань на Йордан
Традиційні віншування є невіддільною частиною свята. Вони звучать під час відвідин домівок, за святковим столом чи навіть на вулиці. Ось кілька прикладів:
- З Йорданською водою, з Христовим хрещенням! Нехай життя буде світлим, а дім — наповнений радістю й щастям!
- Хай свята вода оздоровить, а Йордан благословить вашу оселю! Христос хрещається!
- На Йорданські свята бажаю миру в душі, тепла в родині та Божої ласки на кожному кроці!
Віншування з приводу Водохреща містять побажання здоров'я, гарного врожаю, родинного щастя.
Згідно з християнським віровченням, свято Водохреща нагадує вірянам про важливість хрещення як духовного очищення. Вважається, що цього дня Йорданські води освячуються особливим чином, і кожен, хто зануриться у воду з вірою, отримує очищення від гріхів та зміцнення духу.
Освячення води під час святкових богослужінь є одним із найважливіших ритуалів. Ця вода залишається святою впродовж року й використовується для благословення житла та лікування.
В джерелах релігійно-інформаційної служби України наголошується, що Водохреще – це не лише свято очищення, але й привід для кожного християнина задуматися над своєю належністю до Церкви.
Традиційні віншування на Йордан
1
Вже надходить Святий вечір, щаслива година,
Нехай в щасті проживає вся ваша родина.
Нехай в щасті проживає і горя не знає,
Кожна наша щедрівниця вам того бажає!
2
Дуже рано тої ночі зорі засіяли,
Як ангели над водою пісню заспівали.
Той, хто в яслах народився, зійде він на воду,
Він принесе щастя, долю для всього народу.
Він принесе в кожну хату, де хор заспіває,
Щастя, долю для народу, Христос ся Хрищає!
3
Віншую вам нині, нинішнім днем
Зі святим Йорданем!
Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,
Не приніс жадного смутку.
Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,
Піску в морі, бувайте здорові!