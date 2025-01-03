Напередодні ще одного великого християнського свята згадуємо традиції та вчимось віншувати. Як правильно вітатись на Водохреще та вітати вірян зі святом Йордану – читайте далі

Як вітатися та віншувати на Водохреще / Фото: depositphotos

Водохреще — це одне з найважливіших свят у християнській традиції, яке припадає на 6 січня за новоюліанським календарем. Цього дня віряни згадують Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та освячення води. Особливе значення цього свята підкреслюється й традиціями привітання та віншування.

Як вітаються на свято Водохреща

На свято Водохреща віряни звертаються один до одного з традиційними привітаннями: "Христос хрещається!" – "В річці Йордані!".

Як вітаються на свято Водохреща / Фото: depositphotos

Ці слова символізують урочисту звістку про хрещення Ісуса Христа. Такий обмін привітаннями підтримує дух свята й допомагає нагадати про його головний зміст.

Також існують святкові побажання, які супроводжуються словами благословення:

"Бажаю, щоб свята вода вас оберігала!"

"Нехай Йорданська вода принесе мир та добробут вашій родині!"

Привітання можуть бути індивідуальними та загальними, головне — передавати щирі побажання добра й здоров'я.

Більше про свято Йордан читайте у статті Водохреще – 2025: дата свята, що воно означає, головні традиції й заборони

Тексти віншувань на Йордан

Традиційні віншування є невіддільною частиною свята. Вони звучать під час відвідин домівок, за святковим столом чи навіть на вулиці. Ось кілька прикладів:

З Йорданською водою, з Христовим хрещенням! Нехай життя буде світлим, а дім — наповнений радістю й щастям!

Хай свята вода оздоровить, а Йордан благословить вашу оселю! Христос хрещається!

На Йорданські свята бажаю миру в душі, тепла в родині та Божої ласки на кожному кроці!

Віншування з приводу Водохреща містять побажання здоров'я, гарного врожаю, родинного щастя.

Згідно з християнським віровченням, свято Водохреща нагадує вірянам про важливість хрещення як духовного очищення. Вважається, що цього дня Йорданські води освячуються особливим чином, і кожен, хто зануриться у воду з вірою, отримує очищення від гріхів та зміцнення духу.

Традиційні віншування на Йордан / Фото: depositphotos

Освячення води під час святкових богослужінь є одним із найважливіших ритуалів. Ця вода залишається святою впродовж року й використовується для благословення житла та лікування.

В джерелах релігійно-інформаційної служби України наголошується, що Водохреще – це не лише свято очищення, але й привід для кожного християнина задуматися над своєю належністю до Церкви.

Традиційні віншування на Йордан

1

Вже надходить Святий вечір, щаслива година,

Нехай в щасті проживає вся ваша родина.

Нехай в щасті проживає і горя не знає,

Кожна наша щедрівниця вам того бажає!

2

Дуже рано тої ночі зорі засіяли,

Як ангели над водою пісню заспівали.

Той, хто в яслах народився, зійде він на воду,

Він принесе щастя, долю для всього народу.

Він принесе в кожну хату, де хор заспіває,

Щастя, долю для народу, Христос ся Хрищає!

3

Віншую вам нині, нинішнім днем

Зі святим Йорданем!

Щоби вам святий Йордань не прийшов до скрутку,

Не приніс жадного смутку.

Дай вам, Боже, щастя, як на дереві листя,

Піску в морі, бувайте здорові!