Лучшие колядки на Иорданские праздники, Крещение 2025

Колядки на Иорданские праздники (Фото: depositphotos)

Колядки и щедривки являются неотъемлемой частью украинских зимних праздников, в частности Иордана, который отмечают 6 января по новоюлианскому календарю. Эти обрядовые песни исполняются во время празднования Крещения, символизируя завершение рождественского цикла и наступление нового этапа в жизни общины.

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Традиционные колядки на Иорданские праздники

Иорданские праздники, или Крещение, отмечаются 6 января по новоюлианскому календарю и являются завершающим аккордом рождественско-новогоднего цикла. В этот день верующие празднуют крещение Иисуса Христа в реке Иордан, что символизирует очищение и обновление.

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Традиционно колядки на Иордан совершаются после праздничной литургии и освящения воды. Группы колядников, обычно молодежь или церковные братства, обходят дома односельчан, поют песни, прославляющие Христа, и желают хозяевам здоровья и благополучия. Эта традиция имеет глубокие корни и является продолжением древних обрядов, объединяющих христианские мотивы с элементами народной культуры.

Колядки на Иордан отличаются от рождественских песен своим содержанием, подчеркивая тему крещения и очищения. Они выполняются с особым вдохновением, ведь считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства, а пение колядников приносит благословение в дом. Обычай колядовать на Крещение сохранился во многих регионах Украины, особенно в Покутье, где традиции колядования имеют свои особенности.

Традиционные иорданские щедривки (Фото: wikipedia)

Традиционные иорданские щедривки

Щедривки, которые исполняют на Иордан, имеют особое значение, поскольку они завершают цикл зимних праздников.

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Там Пречиста ризи пряла,

Щедрий вечір! Святий вечір!

Свого Сина сповивала,

Щедрий вечір! Святий вечір!

На ялині сповивала.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Прилетіли три ангели,

Щедрий вечір! Святий вечір!

Взяли Суса на крилева.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Та й понесли на небеса.

Щедрий вечір! Святий вечір!

А в небесах розтворились,

Щедрий вечір! Святий вечір!

А всі святії поклонились.

Щедрий вечір! Святий вечір!

На Йордан-річці тиха вода стояла

На Йордан-річці тиха вода стояла,

Там Діва Марія Ісуса Христа купала.

Там Діва Марія Ісуса Христа купала,

А скупавши – у шовкове сповила.

А скупавши – у шовкове сповила,

А сповивши – на престолі поклала,

А сповивши – на престолі поклала.

А над престолом три ангели літало,

А над престолом три ангели літало.

Та все ж вони хором співали,

Та все ж вони хором співали,

Поки Ісуса Христа з престолу прийняли.

Поки Ісуса Христа з престолу прийняли.

А прийнявши – у ясельця поклали.

А прийнявши – у ясельця поклали.

А над тими яслами сірі воли стояли,

А над тими яслами сірі воли стояли,

Та все ж вони Божим духом дихали,

Та все ж вони Божим духом дихали.

А зі сходу сонечка приїхали два царі.

А другий цар квіточки дарував:

– Оце ж тая квіточка, що перший день Рождество,

Щоб усьому миру було радісно.

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані,

Там дівчина біль білила,

Біль білила, личко мила.

– Хто ж по цю біль поїде?

Батько каже:

– Не поїду:

В мене коні – не ковані,

В мене сани – не складані.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Братик каже:

– Не поїду!

В мене коні – не ковані,

В мене сани – не складені.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Ой на річці, на Йордані,

Там дівчина біль білила,

Біль білила, личко мила.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

– Хто ж по тую біль приїде?

Милий каже:

– Я поїду:

В мене коні – поковані,

В мене сани – ізскладені.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Там на річці, на Йордані

Там на річці, на Йордані

Там Господь Христос хрестився,

З рук Хрестителя Івана

У святій водичці вмився.

Розійшлися апостоли

Ген за гори, ген за води,

Голосили Боже слово

І хрестили всі народи…

Де є віра в Боже слово,

Де любов є до Вітчизни –

Всіх Йордан – вода обновить,

Всіх Йордан – вода очистить!