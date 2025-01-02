Найкращі колядки на Йорданські свята, Водохреще 2025

Які традиційні пісні українці виконують на Водохреще

Колядки на Йорданські свята (Фото: depositphotos)

Колядки та щедрівки є невіддільною частиною українських зимових свят, зокрема Йордана, що відзначають 6 січня за новоюліанським календарем. Ці обрядові пісні виконуються під час святкування Водохреща, символізуючи завершення різдвяного циклу та настання нового етапу в житті громади.

Традиційні колядки на Йорданські свята

Йорданські свята, або Водохреще, відзначаються 6 січня за новоюліанським календарем і є завершальним акордом різдвяно-новорічного циклу. У цей день віряни святкують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, що символізує очищення та оновлення.

Більше про традиції святкування Йордану читайте у статті Другий Святвечір – 2025: дата, історія свята та що готувати на святковий стіл

Традиційно колядки на Йордан виконуються після святкової літургії та освячення води. Гурти колядників, зазвичай молодь або церковні братства, обходять оселі односельців, співаючи пісень, які прославляють Христа, та бажають господарям здоров'я і добробуту. Ця традиція має глибоке коріння і є продовженням давніх обрядів, що поєднують християнські мотиви з елементами народної культури.

Колядки на Йордан відрізняються від різдвяних пісень своїм змістом, наголошуючи на темі хрещення та очищення. Вони виконуються з особливим піднесенням, адже вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей, а спів колядників приносить благословення в дім. Звичай колядування на Водохреще зберігся в багатьох регіонах України, особливо на Покутті, де традиції колядування мають свої особливості.

Традиційні йорданські щедрівки (Фото: wikipedia)

Традиційні йорданські щедрівки

Щедрівки, виконувані на Йордан, мають особливе значення, оскільки вони завершують цикл зимових свят.

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Там Пречиста ризи пряла,

Щедрий вечір! Святий вечір!

Свого Сина сповивала,

Щедрий вечір! Святий вечір!

На ялині сповивала.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Прилетіли три ангели,

Щедрий вечір! Святий вечір!

Взяли Суса на крилева.

Щедрий вечір! Святий вечір!

Та й понесли на небеса.

Щедрий вечір! Святий вечір!

А в небесах розтворились,

Щедрий вечір! Святий вечір!

А всі святії поклонились.

Щедрий вечір! Святий вечір!

На Йордан-річці тиха вода стояла

На Йордан-річці тиха вода стояла,

Там Діва Марія Ісуса Христа купала.

Там Діва Марія Ісуса Христа купала,

А скупавши – у шовкове сповила.

А скупавши – у шовкове сповила,

А сповивши – на престолі поклала,

А сповивши – на престолі поклала.

А над престолом три ангели літало,

А над престолом три ангели літало.

Та все ж вони хором співали,

Та все ж вони хором співали,

Поки Ісуса Христа з престолу прийняли.

Поки Ісуса Христа з престолу прийняли.

А прийнявши – у ясельця поклали.

А прийнявши – у ясельця поклали.

А над тими яслами сірі воли стояли,

А над тими яслами сірі воли стояли,

Та все ж вони Божим духом дихали,

Та все ж вони Божим духом дихали.

А зі сходу сонечка приїхали два царі.

А другий цар квіточки дарував:

– Оце ж тая квіточка, що перший день Рождество,

Щоб усьому миру було радісно.

Ой на річці, на Йордані

Ой на річці, на Йордані,

Там дівчина біль білила,

Біль білила, личко мила.

– Хто ж по цю біль поїде?

Батько каже:

– Не поїду:

В мене коні – не ковані,

В мене сани – не складані.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Братик каже:

– Не поїду!

В мене коні – не ковані,

В мене сани – не складені.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Ой на річці, на Йордані,

Там дівчина біль білила,

Біль білила, личко мила.

Щедрий вечір!

Добрий вечір!

– Хто ж по тую біль приїде?

Милий каже:

– Я поїду:

В мене коні – поковані,

В мене сани – ізскладені.

Щедрий вечір!

Святий вечір!

Там на річці, на Йордані

Там на річці, на Йордані

Там Господь Христос хрестився,

З рук Хрестителя Івана

У святій водичці вмився.

Розійшлися апостоли

Ген за гори, ген за води,

Голосили Боже слово

І хрестили всі народи…

Де є віра в Боже слово,

Де любов є до Вітчизни –

Всіх Йордан – вода обновить,

Всіх Йордан – вода очистить!