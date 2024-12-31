Подборка посевалок на Новый год 2025 и как правильно посевать

Как правильно посевать на Новый год?

Посевалки на Новый год: тексты и главные правила / Фото: depositphotos

Праздник Нового года в Украине объединяет древние традиции и обычаи. Посевание – одна из таких давних традиций, которая приобрела новое звучание в празднованиях. Это действие символизирует пожелание благополучия, процветания и хорошего урожая в новом году. По новоюлианскому календарю посевать принято именно 1 января на Василия, поэтому важно подготовиться заранее.

Чем можно посевать

Традиционно для посевания используют разные виды зерна. Зерна символизируют достаток, богатство и плодородие. С давних времен в Украине на Василия для посевалок использовали:

пшеницу , символизирующую счастье и богатство;

, символизирующую счастье и богатство; ячмень ассоциируется со здоровьем и силой;

ассоциируется со здоровьем и силой; овес олицетворяет хорошую энергию и положительное начало;

олицетворяет хорошую энергию и положительное начало; рожь является символом плодородия и гармонии.

Помимо выбора нужного зерна также есть ряд правил, которые следует соблюдать. Зерно должно быть чистым и свежим. Следует выбирать экологические материалы – без красителей или других примесей.

Посевать нужно утром 1 января, чтобы принести семье хорошие пожелания с самого начала дня.

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Можно ли посевать девочкам

Существует традиция, по которой посевать должны только мальчики и мужчины. Это связано с глубокими народными верованиями, которые складывались не одно столетие. Мужчины символизировали силу, успех и изобилие, а их присутствие в доме в начале года считалось хорошим признаком.

Посевалки на Новый год, украинские традиции / Фото: depositphotos

Причины традиции:

Патриархальные представления о благосостоянии. Во многих культурах мужчина олицетворяет защитника и кормильца семьи, поэтому мальчики с детства считались символом достатка. Народные приметы. Существовало поверье, что первый человек, который переступит порог дома в новом году, принесет удачу или наоборот. Считалось, что мужчина приносит "счастливую энергетику". Традиционный уклад жизни. В древних обществах парни часто исполняли роль предвестников праздников и важных событий, поэтому их участие в ритуалах было обязательным.

Актуально ли это сегодня?

Современное общество все чаще пересматривает подобные правила. Во многих семьях девушкам разрешают посевать, ведь:

все члены семьи имеют право участвовать в праздничных традициях;

девушки также могут приносить счастье, благополучие и хорошее настроение.

Впрочем, следует учитывать местные обычаи. В некоторых регионах традиции все еще остаются очень консервативными, поэтому участие девушек может вызвать неоднозначную реакцию.

Тексты посевалок на Новый год

Посевалки – это короткие стихотворные поздравления, звучащие во время ритуала. Главная цель – пожелать хозяевам дома добра, мира и успеха в новом году. Ниже представлено несколько традиционных и современных вариантов посевалок:

Тексты традиционных посевной на Новый год / Фото: depositphotos

На щастя, на здоров'я

На щастя, на здоров'я, зі святами святими!

Дав Бог дочекати, дай, Боже, попровадити

Від Народження до Богоявления,

Від Богоявлення до Стрітення,

Від Стрітення до Воскресения,

Від Воскресения до ста літ,

Поки Господь призначив життя і лік!

Благослови, Боже

Благослови, Боже, нам на Новий рік,

Щоби був щасливий кожен чоловік,

Щоби нам в здоров'ї плили дні життя,

Щоби всі любили і славили тя.

Благослови рік той, Мати Пресвята,

Щоби ся родили пшениці й жита,

Щоби ми не знали голоду, війни,

Від огня і нужди нас охорони.

Так з тим Новим роком Господа прОсім,

А Бог допоможе, певно, людям всім.

І Пречиста Матір вкраїнського краю

Дасть нам вік щасливий і любов свою.

Сію, сію, посіваю

Сію, сію, посіваю,

З Новим Роком вас вітаю!

На щастя, на здоров'я,

На Новий Рік!

Щоб росла пшениця-яриця

І коням вобрік.

Коноплі під стелю,

Льон по коліна,

Аби вас хрещених

Голова не боліла!

Житом, житом

Житом, житом із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті.

Щоб збулося все в півроку.

З новим щастям, з Новим роком!

Христос ся рождає!

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