Подборка посевалок на Новый год 2025 и как правильно посевать
Праздник Нового года в Украине объединяет древние традиции и обычаи. Посевание – одна из таких давних традиций, которая приобрела новое звучание в празднованиях. Это действие символизирует пожелание благополучия, процветания и хорошего урожая в новом году. По новоюлианскому календарю посевать принято именно 1 января на Василия, поэтому важно подготовиться заранее.
Чем можно посевать
Традиционно для посевания используют разные виды зерна. Зерна символизируют достаток, богатство и плодородие. С давних времен в Украине на Василия для посевалок использовали:
- пшеницу, символизирующую счастье и богатство;
- ячмень ассоциируется со здоровьем и силой;
- овес олицетворяет хорошую энергию и положительное начало;
- рожь является символом плодородия и гармонии.
Помимо выбора нужного зерна также есть ряд правил, которые следует соблюдать. Зерно должно быть чистым и свежим. Следует выбирать экологические материалы – без красителей или других примесей.
Посевать нужно утром 1 января, чтобы принести семье хорошие пожелания с самого начала дня.
Можно ли посевать девочкам
Существует традиция, по которой посевать должны только мальчики и мужчины. Это связано с глубокими народными верованиями, которые складывались не одно столетие. Мужчины символизировали силу, успех и изобилие, а их присутствие в доме в начале года считалось хорошим признаком.
Причины традиции:
- Патриархальные представления о благосостоянии. Во многих культурах мужчина олицетворяет защитника и кормильца семьи, поэтому мальчики с детства считались символом достатка.
- Народные приметы. Существовало поверье, что первый человек, который переступит порог дома в новом году, принесет удачу или наоборот. Считалось, что мужчина приносит "счастливую энергетику".
- Традиционный уклад жизни. В древних обществах парни часто исполняли роль предвестников праздников и важных событий, поэтому их участие в ритуалах было обязательным.
Актуально ли это сегодня?
Современное общество все чаще пересматривает подобные правила. Во многих семьях девушкам разрешают посевать, ведь:
- все члены семьи имеют право участвовать в праздничных традициях;
- девушки также могут приносить счастье, благополучие и хорошее настроение.
Впрочем, следует учитывать местные обычаи. В некоторых регионах традиции все еще остаются очень консервативными, поэтому участие девушек может вызвать неоднозначную реакцию.
Тексты посевалок на Новый год
Посевалки – это короткие стихотворные поздравления, звучащие во время ритуала. Главная цель – пожелать хозяевам дома добра, мира и успеха в новом году. Ниже представлено несколько традиционных и современных вариантов посевалок:
На щастя, на здоров'я
На щастя, на здоров'я, зі святами святими!
Дав Бог дочекати, дай, Боже, попровадити
Від Народження до Богоявления,
Від Богоявлення до Стрітення,
Від Стрітення до Воскресения,
Від Воскресения до ста літ,
Поки Господь призначив життя і лік!
Благослови, Боже
Благослови, Боже, нам на Новий рік,
Щоби був щасливий кожен чоловік,
Щоби нам в здоров'ї плили дні життя,
Щоби всі любили і славили тя.
Благослови рік той, Мати Пресвята,
Щоби ся родили пшениці й жита,
Щоби ми не знали голоду, війни,
Від огня і нужди нас охорони.
Так з тим Новим роком Господа прОсім,
А Бог допоможе, певно, людям всім.
І Пречиста Матір вкраїнського краю
Дасть нам вік щасливий і любов свою.
Сію, сію, посіваю
Сію, сію, посіваю,
З Новим Роком вас вітаю!
На щастя, на здоров'я,
На Новий Рік!
Щоб росла пшениця-яриця
І коням вобрік.
Коноплі під стелю,
Льон по коліна,
Аби вас хрещених
Голова не боліла!
Житом, житом
Житом, житом із долоні
По долівці, по ослоні
Засіваю в вашій хаті -
Будьте дужі та багаті.
Щоб збулося все в півроку.
З новим щастям, з Новим роком!
Христос ся рождає!
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