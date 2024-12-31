Добірка посівалок на Новий рік 2025 та як правильно посівати
Свято Нового року в Україні поєднує стародавні традиції та сучасні звичаї. Посівання – одна з таких давніх традицій, яка набула нового звучання у святкуваннях. Це дійство символізує бажання добробуту, процвітання та гарного врожаю в новому році. За новоюліанським календарем посівати потрібно саме 1 січня на Василя, тому важливо підготуватися заздалегідь.
Чим можна посівати
Традиційно для посівання використовують різні види зерна. Зерна символізують достаток, багатство та плідність. З давніх часів в Україні на Василя для посівалок використовували:
- пшеницю, яка символізує щастя та багатство;
- ячмінь асоціюється зі здоров'ям і силою;
- овес уособлює добру енергію та позитивний початок;
- жито є символом родючості та гармонії.
Окрім обрання потрібного зерна також є низка правил, яких варто дотримуватися. Зерно має бути чистим і свіжим. Варто обирати екологічні матеріали – без барвників чи інших домішок.
Посівати треба вранці 1 січня, щоб принести родині добрі побажання з самого початку дня.
Чи можна посівати дівчатам
Існує традиція, за якою посівати мають виключно хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з глибокими народними віруваннями, що складалися протягом не одного століття. Чоловіки символізували силу, успіх і достаток, а їхня присутність в домі на початку року вважалася доброю ознакою.
Причини традиції:
- Патріархальні уявлення про добробут. У багатьох культурах чоловік уособлює захисника та годувальника родини, тому хлопці з дитинства вважалися символом достатку.
- Народні прикмети. Існувало повір'я, що перша людина, яка переступить поріг дому в новому році, принесе удачу чи навпаки. Вважалося, що чоловік приносить "щасливу енергетику".
- Традиційний уклад життя. У стародавніх суспільствах хлопці часто виконували роль передвісників свят та важливих подій, тому їхня участь у ритуалах була обов'язковою.
Чи актуально це сьогодні?
Сучасне суспільство дедалі частіше переглядає подібні правила. У багатьох родинах дівчатам дозволяють посівати, адже:
- всі члени родини мають право брати участь у святкових традиціях;
- дівчата також можуть приносити щастя, добробут та гарний настрій.
Втім, варто враховувати місцеві звичаї. У деяких регіонах традиції досі залишаються дуже консервативними, тому участь дівчат може викликати неоднозначну реакцію.
Тексти посівалок на Новий рік
Посівалки – це короткі віршовані привітання, які звучать під час ритуалу. Головна мета – побажати господарям дому добра, миру та успіху в новому році. Нижче представлено декілька традиційних і сучасних варіантів посівалок:
На щастя, на здоров'я
На щастя, на здоров'я, зі святами святими!
Дав Бог дочекати, дай, Боже, попровадити
Від Народження до Богоявления,
Від Богоявлення до Стрітення,
Від Стрітення до Воскресения,
Від Воскресения до ста літ,
Поки Господь призначив життя і лік!
Благослови, Боже
Благослови, Боже, нам на Новий рік,
Щоби був щасливий кожен чоловік,
Щоби нам в здоров'ї плили дні життя,
Щоби всі любили і славили тя.
Благослови рік той, Мати Пресвята,
Щоби ся родили пшениці й жита,
Щоби ми не знали голоду, війни,
Від огня і нужди нас охорони.
Так з тим Новим роком Господа прОсім,
А Бог допоможе, певно, людям всім.
І Пречиста Матір вкраїнського краю
Дасть нам вік щасливий і любов свою.
Сію, сію, посіваю
Сію, сію, посіваю,
З Новим Роком вас вітаю!
На щастя, на здоров'я,
На Новий Рік!
Щоб росла пшениця-яриця
І коням вобрік.
Коноплі під стелю,
Льон по коліна,
Аби вас хрещених
Голова не боліла!
Житом, житом
Житом, житом із долоні
По долівці, по ослоні
Засіваю в вашій хаті -
Будьте дужі та багаті.
Щоб збулося все в півроку.
З новим щастям, з Новим роком!
Христос ся рождає!
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