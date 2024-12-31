Добірка посівалок на Новий рік 2025 та як правильно посівати

Як правильно посівати на Новий рік?

Посівалки на Новий рік: тексти й головні правила / Фото: depositphotos

Свято Нового року в Україні поєднує стародавні традиції та сучасні звичаї. Посівання – одна з таких давніх традицій, яка набула нового звучання у святкуваннях. Це дійство символізує бажання добробуту, процвітання та гарного врожаю в новому році. За новоюліанським календарем посівати потрібно саме 1 січня на Василя, тому важливо підготуватися заздалегідь.

Чим можна посівати

Традиційно для посівання використовують різні види зерна. Зерна символізують достаток, багатство та плідність. З давніх часів в Україні на Василя для посівалок використовували:

пшеницю , яка символізує щастя та багатство;

, яка символізує щастя та багатство; ячмінь асоціюється зі здоров'ям і силою;

асоціюється зі здоров'ям і силою; овес уособлює добру енергію та позитивний початок;

уособлює добру енергію та позитивний початок; жито є символом родючості та гармонії.

Окрім обрання потрібного зерна також є низка правил, яких варто дотримуватися. Зерно має бути чистим і свіжим. Варто обирати екологічні матеріали – без барвників чи інших домішок.

Посівати треба вранці 1 січня, щоб принести родині добрі побажання з самого початку дня.

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Чи можна посівати дівчатам

Існує традиція, за якою посівати мають виключно хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з глибокими народними віруваннями, що складалися протягом не одного століття. Чоловіки символізували силу, успіх і достаток, а їхня присутність в домі на початку року вважалася доброю ознакою.

Посівалки на Новий рік, українські традиції / Фото: depositphotos

Причини традиції:

Патріархальні уявлення про добробут. У багатьох культурах чоловік уособлює захисника та годувальника родини, тому хлопці з дитинства вважалися символом достатку. Народні прикмети. Існувало повір'я, що перша людина, яка переступить поріг дому в новому році, принесе удачу чи навпаки. Вважалося, що чоловік приносить "щасливу енергетику". Традиційний уклад життя. У стародавніх суспільствах хлопці часто виконували роль передвісників свят та важливих подій, тому їхня участь у ритуалах була обов'язковою.

Чи актуально це сьогодні?

Сучасне суспільство дедалі частіше переглядає подібні правила. У багатьох родинах дівчатам дозволяють посівати, адже:

всі члени родини мають право брати участь у святкових традиціях;

дівчата також можуть приносити щастя, добробут та гарний настрій.

Втім, варто враховувати місцеві звичаї. У деяких регіонах традиції досі залишаються дуже консервативними, тому участь дівчат може викликати неоднозначну реакцію.

Тексти посівалок на Новий рік

Посівалки – це короткі віршовані привітання, які звучать під час ритуалу. Головна мета – побажати господарям дому добра, миру та успіху в новому році. Нижче представлено декілька традиційних і сучасних варіантів посівалок:

Тексти традіційних посівалок на Новий рік / Фото: depositphotos

На щастя, на здоров'я

На щастя, на здоров'я, зі святами святими!

Дав Бог дочекати, дай, Боже, попровадити

Від Народження до Богоявления,

Від Богоявлення до Стрітення,

Від Стрітення до Воскресения,

Від Воскресения до ста літ,

Поки Господь призначив життя і лік!

Благослови, Боже

Благослови, Боже, нам на Новий рік,

Щоби був щасливий кожен чоловік,

Щоби нам в здоров'ї плили дні життя,

Щоби всі любили і славили тя.

Благослови рік той, Мати Пресвята,

Щоби ся родили пшениці й жита,

Щоби ми не знали голоду, війни,

Від огня і нужди нас охорони.

Так з тим Новим роком Господа прОсім,

А Бог допоможе, певно, людям всім.

І Пречиста Матір вкраїнського краю

Дасть нам вік щасливий і любов свою.

Сію, сію, посіваю

Сію, сію, посіваю,

З Новим Роком вас вітаю!

На щастя, на здоров'я,

На Новий Рік!

Щоб росла пшениця-яриця

І коням вобрік.

Коноплі під стелю,

Льон по коліна,

Аби вас хрещених

Голова не боліла!

Житом, житом

Житом, житом із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті.

Щоб збулося все в півроку.

З новим щастям, з Новим роком!

Христос ся рождає!

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