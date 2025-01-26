Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 26 января

В Балтийском море снова поврежден кабель, ВСУ ударили по складам БпЛА в России, оккупанты установили флаг в Великой Новоселке

Балтийское море (Иллюстративное фото: Marcin Bielecki/EPA)

1. В Балтийском море поврежден кабель Латвийского центра радио и телевидения. Утром в воскресенье, 26 января, был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения. Об этом сообщил вещатель LSM.

2. Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: уничтожено 200 "шахедов". Силы обороны нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников россиян на территории Орловской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

3. Спикер ВСУ: Оккупанты установили триколор за стадионом "Колос" в Великой Новоселке – карта. Российские оккупационные войска установили триколор за территорией стадиона "Колос" в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

4. В Беларуси начались "выборы" президента. Лукашенко баллотируется в седьмой раз. В Беларуси 26 января начались "выборы" президента, сообщает Белта. Уже на седьмой срок может переизбраться диктатор страны Александр Лукашенко.

5. Из-за ящура КРС и чумы свиней Украина ограничила импорт из 10 стран Евросоюза. Запрет на импорт определенной продукции животноводства из-за ящура и КРС введен распоряжениями главного государственного инспектора ветеринарной медицины в период с 10 по 23 января. Самые большие проблемы в Германии. Вдобавок к ящуру, которого там не было со времен Германской Демократической Республики (1988 год), там вспыхнула еще и АЧС.

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