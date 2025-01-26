П’ять головних новин України та світу на 21:00 26 січня

У Балтійському морі знову пошкоджено кабель, ЗСУ вдарили по складах БпЛА в Росії, окупанти встановили прапор у Великій Новосілці

Балтійське море (Ілюстративне фото: Marcin Bielecki/EPA)

1. У Балтійському морі пошкоджено кабель Латвійського центру радіо і телебачення. Вранці у неділю, 26 січня, отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телебачення. Про це повідомив мовник LSM.

2. Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: знищено 200 "шахедів". Сили оборони завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників росіян на території Орловської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

3. Речник ЗСУ: Окупанти встановили триколор за стадіоном "Колос" у Великій Новосілці – мапа. Російські окупаційні війська встановили триколор за територією стадіону "Колос" у селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

4. У Білорусі розпочалися "вибори" президента. Лукашенко балотується всьоме. У Білорусі 26 січня розпочалися "вибори" президента, повідомляє Белта. Вже на сьомий термін може переобратися диктатор країни Олександр Лукашенко.

5. Через ящур ВРХ та чуму свиней Україна обмежила імпорт із 10 країн Євросоюзу. Заборону на імпорт певної продукції тваринництва через ящур та АЧС введено розпорядженнями головного державного інспектора ветеринарної медицини в період з 10 до 23 січня. Найбільші проблеми в Німеччині. Додатково до ящура, якого там не було з часів Німецької Демократичної Республіки (1988 рік), там спалахнула ще й АЧС.

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