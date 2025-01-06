Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 6 января

Джастин Трюдо (Фото: Olga Fedrova/EPA)

1. Россияне расстреляли пленных пехотинцев в Волновахском районе – фото, карта. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении России — вероятном расстреле трех украинских военнопленных. Об этом он написал после обнародования соответствующей информации OSINT-сообществом DeepState.

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2. СБУ подозревает четырех человек в подготовке теракта среди военных в Киевской области. Служба безопасности Украины утверждает, что предотвратила массовый теракт, который российские спецслужбы планировали устроить среди военных в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

3. Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии Канады. В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера руководящей Либеральной партии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Оттаве, передает американский телеканал CNN.

4. Атаку на крупнейший морской торговый порт России совершила СБУ – источник. За дроновой атакой на крупнейший морской торговый порт России в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.

5. Расходы госбюджета составили 3,49 трлн грн в 2024 году. В декабре – исторический рекорд. Расходы общего фонда государственного бюджета составили 3,488 млрд грн в 2024 году, что на 454 млрд грн больше, чем за 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

6. Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил $14 млрд. Это в семь раз больше первой оценки. Ущерб в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) составил около $14 млрд. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью телеканалу Рада.

7. Минфин отложил на два месяца переход на новую форму фискальных чеков. Министерство финансов продлило до 1 марта 2025 года переходный период введения новой формы и содержания чеков для РРО и ПРРО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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