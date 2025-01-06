Сім головних новин України та світу на 22:00 6 січня
1. Росіяни розстріляли полонених піхотинців у Волноваському районі – фото, мапа. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про черговий воєнний злочин Росії — ймовірний розстріл трьох українських військовополонених. Про це він написав після оприлюднення відповідної інформації OSINT-спільнотою DeepState.
2. СБУ підозрює чотирьох людей у підготовці теракту серед військових на Київщині. Служба безпеки України стверджує, що запобігла масовому теракту, який російські спецслужби планували влаштувати серед військових у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
3. Трюдо оголосив про відставку з посади лідера Ліберальної партії Канади. У понеділок, 6 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з посади лідера керівної Ліберальної партії. Про це він повідомив на пресконференції в Оттаві, передає американський телеканал CNN.
4. Атаку на найбільший морський торгівельний порт Росії здійснила СБУ – джерело. За дроновою атакою на найбільший морський торгівельний порт Росії у Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у спецслужбі.
5. Видатки держбюджету становили 3,49 трлн грн у 2024 році. У грудні – історичний рекорд. Видатки загального фонду державного бюджету становили 3,488 млрд грн у 2024 році, що на 454 млрд грн більше, ніж за 2023 рік. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
6. Збитки від підриву Каховської ГЕС сягнули $14 млрд. Це всемеро більше першої оцінки. Збитки внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) сягнули близько $14 млрд. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в інтервʼю телеканалу Рада.
7. Мінфін відклав на два місяці перехід на нову форму фіскальних чеків. Міністерство фінансів продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період запровадження нової форми та змісту чеків для РРО та ПРРО. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
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