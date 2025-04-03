Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 3 апреля

Скотт Бессент (Фото: Al Drago/EPA)

1. "Сложно, но не критично". Появилась первая реакция власти Украины на пошлины Трампа. Первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко считает, что новые американские пошлины против Украины не являются критическими.

2. Делегация из Украины скоро приедет обсудить соглашение об ископаемых – министр финансов США. Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал, что в Штаты приедет делегация из Украины, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых. Визит состоится позже на этой неделе или в начале следующей. Об этом Бессент сказал в интервью Bloomberg.

3. Дания выделила Украине новый пакет военной помощи почти на $1 млрд. Правительство Дании 3 апреля объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи почти на $1 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны страны.

4. "В торговой войне никто не выиграет". Мировые лидеры отреагировали на новые тарифы Трампа. Мировые лидеры отреагировали на новые тарифы, которые президент США Дональд Трамп ввел почти против всех стран. Об этом пишет Reuters.

5. Зеленский в Черниговской области посетил школу, в которой оккупанты месяц держали людей – фото. Президент Владимир Зеленский после визита в Днепр 3 апреля посетил Черниговскую область и село Ягодное, которое россияне оккупировали в 2022 году. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

6. Зеленский: Мы будем делать все, чтобы оставить армию в том количестве, которое есть сегодня. Украина будет бороться за то, чтобы не сокращать численность армии после войны с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

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