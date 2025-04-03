Шість головних новин України та світу на 21:00 3 квітня

Скотт Бессент (Фото: Al Drago/EPA)

1."Складно, але не критично". З'явилась перша реакція влади України на мита Трампа. Перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що нові американські мита проти України не є критичними.

2. Делегація з України невдовзі приїде обговорити угоду про копалини – міністр фінансів США. Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував, що до Штатів приїде делегація з України, щоб обговорити угоду про корисні копалини. Візит відбудеться пізніше цього тижня або на початку наступного. Про це Бессент сказав в інтерв'ю Bloomberg.

3. Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на майже $1 млрд. Уряд Данії 3 квітня оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на майже $1 млрд. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони країни.

4. "У торговельній війні ніхто не виграє". Світові лідери відреагували на нові тарифи Трампа. Світові лідери відреагували на нові тарифи, які президент США Дональд Трамп ввів майже проти всіх країн. Про це пише Reuters.

5. Зеленський у Чернігівській області відвідав школу, в якій окупанти місяць тримали людей – фото. Президент Володимир Зеленський після візиту до Дніпра 3 квітня відвідав Чернігівську область та село Ягідне, яке росіяни окупували у 2022 році. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

6. Зеленський: Ми будемо робити все, щоб залишити армію у тій кількості, яка є сьогодні. Україна боротиметься за те, щоб не скорочувати чисельність армії після завершення війни з Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

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