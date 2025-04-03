Делегація з України невдовзі приїде обговорити угоду про копалини – міністр фінансів США

За словами Бессента, українська делегація приїде пізніше цього тижня або на початку наступного

Скотт Бессент (Фото: Al Drago/EPA)

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував, що до Штатів приїде делегація з України, щоб обговорити угоду про корисні копалини. Візит відбудеться пізніше цього тижня або на початку наступного. Про це Бессент сказав в інтерв'ю Bloomberg.

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"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", – зазначив він.

Очільник Мінфіну США додав, що Україна нібито найняла адвоката і що угода про корисні копалини "готова з нашого боку". Перед цим Сполучені Штати запровадили проти України мита у 10%.

Укладення з партнерами спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу було одним із пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який представили у жовтні 2024 року.

Мова йшла про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.

12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.

15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.

До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського президента з Трампом і Венсом.

4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду щодо корисних копалин. Трамп відзначив це під час виступу в Конгресі США.

Того ж дня CBS News написав, що Трамп хоче змінити угоду про корисні копалини на "більшу і кращу".