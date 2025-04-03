Делегація з України невдовзі приїде обговорити угоду про копалини – міністр фінансів США
Скотт Бессент (Фото: Al Drago/EPA)

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував, що до Штатів приїде делегація з України, щоб обговорити угоду про корисні копалини. Візит відбудеться пізніше цього тижня або на початку наступного. Про це Бессент сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", – зазначив він.

Очільник Мінфіну США додав, що Україна нібито найняла адвоката і що угода про корисні копалини "готова з нашого боку". Перед цим Сполучені Штати запровадили проти України мита у 10%.

Укладення з партнерами спеціальної угоди щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу було одним із пунктів Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який представили у жовтні 2024 року.

Мова йшла про природні ресурси та метали – зокрема уран, титан, літій, графіт та інші.

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корисні копалинирідкісноземельні металиСкотт Бессент