Делегация из Украины скоро приедет обсудить соглашение об ископаемых – глава Минфина США

По словам Бессента, украинская делегация приедет позже на этой неделе или в начале следующей

Скотт Бессент (Фото: Al Drago/EPA)

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал, что в Штаты приедет делегация из Украины, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых. Визит состоится позже на этой неделе или в начале следующей. Об этом Бессент сказал в интервью Bloomberg.

"Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", – отметил он.

Глава Минфина США добавил, что Украина якобы наняла адвоката и что соглашение о полезных ископаемых "готово с нашей стороны". Перед этим Соединенные Штаты ввели пошлины в 10% против Украины.

Заключение с партнерами специального соглашения по совместной защите находящихся в Украине критических ресурсов, совместному инвестированию и использованию соответствующего экономического потенциала было одним из пунктов Плана победы президента Владимира Зеленского, который представили в октябре 2024 года.

Речь шла о природных ресурсах и металлах – в частности уране, титане, литии, графите и других.

12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.

15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.

До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского президента с Трампом и Вэнсом.

4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.

В тот же день CBS News написал, что Трамп хочет изменить соглашение о полезных ископаемых на "большее и лучшее".