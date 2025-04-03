Зеленський: Ми будемо робити все, щоб залишити армію у тій кількості, яка є сьогодні

Президент заявив, що скорочення української армії – це червона лінія, на це Україна ніколи не погодиться

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Україна боротиметься за те, щоб не скорочувати чисельність армії після завершення війни з Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

За словами Зеленського, головною гарантією безпеки для України є її власна армія, тому "червоною лінією" є вимога Москви щодо її зменшення.

"Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію у тому стані щодо кількості, яка є сьогодні: велика армія, яка в три рази більша, ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися", – сказав глава держави.