Зеленський: Ми будемо робити все, щоб залишити армію у тій кількості, яка є сьогодні
Україна боротиметься за те, щоб не скорочувати чисельність армії після завершення війни з Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.
За словами Зеленського, головною гарантією безпеки для України є її власна армія, тому "червоною лінією" є вимога Москви щодо її зменшення.
"Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію у тому стані щодо кількості, яка є сьогодні: велика армія, яка в три рази більша, ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися", – сказав глава держави.
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