Сікорський про гарантії безпеки для України: Найкраща гарантія – хоробра українська армія

Радослав Сікорський (Фото: ALBERT XAWADA/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що найкращою гарантією безпеки для України є її власні Збройні сили. Про це він сказав в інтерв'ю TVN 24.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра та добре оснащена українська армія", – вважає дипломат.

Сікорський зауважив, що ЗСУ є "найбільшою армією Європи з нашого боку" і вони мають досвід ведення нового типу війни "за участю мільйонів безпілотників".

Щодо участі Польщі у формуванні європейських сил стримування, які можуть бути направлені в Україну для запобігання повторного нападу Росії, Сікорський сказав, що "Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні".

Він додав, що у Лондоні та Парижі ця концепція "ще допрацьовується".

Глава МЗС вважає, що після закінчення російсько-української війни загроза агресії з боку РФ триватиме, допоки диктатор Володимир Путін перебуватиме при владі.

"Я думаю, що ми не можемо бути впевнені, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін очолює цю країну", – додав він.