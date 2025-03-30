Сикорский о гарантиях безопасности для Украины: Лучшая гарантия – храбрая украинская армия

По мнению польского дипломата, Россия будет представлять угрозу, пока ею руководит Путин.

Радослав Сикорский (Фото: ALBERT XAWADA/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что лучшая гарантия безопасности для Украины – ее собственные Вооруженные силы. Об этом он сказал в интервью TVN 24.

"Наибольшей, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия", – считает дипломат.

Сикорский отметил, что ВСУ является "самой большой армией Европы с нашей стороны" и у них есть опыт ведения нового типа войны "с участием миллионов беспилотников".

Про участь Польши в формировании европейских сил сдерживания, которые могут быть направлены в Украину для предотвращения повторного нападения России, Сикорский сказал, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".

Он добавил, что в Лондоне и Париже эта концепция еще дорабатывается.

Глава МИД считает, что после окончания российско-украинской войны угроза агрессии со стороны РФ будет продолжаться до тех пор, пока диктатор Владимир Путин будет находиться у власти.

"Я думаю, что мы не можем быть уверены, что будет делать наш крупный сосед Россия, пока Владимир Путин возглавляет эту страну", – добавил он.