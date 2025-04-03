Зеленский: Мы будем делать все, чтобы оставить армию в том количестве, что есть сегодня

Президент заявил, что сокращение украинской армии – это красная линия, на это Украина никогда не согласится

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Украина будет бороться за то, чтобы не сокращать численность армии после войны с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

По словам Зеленского, главной гарантией безопасности для Украины является ее собственная армия, поэтому "красная линия" – это требование Москвы по ее уменьшению.

"Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, имеющемуся сегодня: большая армия, которая в три раза больше, чем была в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться", – сказал глава государства.