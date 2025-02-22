Шесть главных новостей Украины и мира на 23:00 22 февраля

ООН (Иллюстративное фото: Sarah Yenesel/EPA)

1. ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро. Европейские страны готовят масштабный пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

2. WP: США призвали Украину отозвать резолюцию ООН с осуждением России. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Украину отозвать ежегодную резолюцию Организации Объединенных Наций, осуждающую российскую агрессию. Штаты хотят заменить документ смягченной версией. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на одного чиновника и трех европейских дипломатов, осведомленных в этом вопросе.

3. Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. В четверг, 20 февраля, Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

4. С 24 февраля Кабмин начнет работу над заключением соглашения о редкоземах – Стефанчук. С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 21 февраля, в интервью японскому вещателю NHK сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

5. Россия атаковала Украину 162 дронами, в нескольких регионах есть попадания. Россия в ночь на 22 февраля атаковала Украину 162 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 82 вражеских БпЛА, в нескольких регионах есть последствия, сообщили в Воздушных силах Украины.

6. ЕС рассматривает часть замороженных активов РФ как залог для Международной комиссии по претензиям. Европейский Союз ужесточает усилия по использованию замороженных российских активов для финансирования компенсаций Украине. В настоящее время ЕС ищет способы изъять часть замороженных 280 млрд евро российских активов для финансирования Украины. Одним из ключевых вариантов, который сейчас активно обсуждается, является использование этих средств в качестве залога для будущей Международной комиссии по претензиям, которая будет оценивать ущерб, нанесенный войной, и определять суммы компенсаций. Об этом сообщает Bloomberg.

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