Шість головних новин України та світу на 23:00 22 лютого

ЄС готує пакет допомоги ЗСУ на 20 млрд євро, США закликали Україну відкликати резолюцію ООН та інші новини

ООН (Ілюстративне фото: Sarah Yenesel/EPA)

1. ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Європейські країни готують масштабний пакет військової допомоги для України на суму щонайменше €20 млрд, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва. Про це пише Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС.

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2. WP: США закликали Україну відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії. Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Україну відкликати щорічну резолюцію Організації Об’єднаних Націй, що засуджує російську агресію. Штати хочуть замінити документ пом'якшеною версією. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на одного посадовця і трьох європейських дипломатів, обізнаних з цим питанням.

3. Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї. У четвер, 20 лютого, Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

4. З 24 лютого Кабмін почне роботу над укладенням угоди про рідкісноземи – Стефанчук. З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це у п’ятницю, 21 лютого, в інтерв’ю японському мовнику NHK повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

5. Росія атакувала Україну 162 дронами, в кількох регіонах є влучання. Росія в ніч проти 22 лютого атакувала Україну 162 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 82 ворожі БпЛА, в кількох регіонах є наслідки, повідомили у Повітряних силах України.

6. ЄС розглядає частину заморожених активів РФ як заставу для Міжнародної комісії з претензій. Європейський Союз посилює зусилля щодо використання заморожених російських активів для фінансування компенсацій Україні. Наразі ЄС шукає способи вилучити частину заморожених €280 млрд російських активів для фінансування України. Одним із ключових варіантів, який нині активно обговорюється, є використання цих коштів як застави для майбутньої Міжнародної комісії з претензій, яка оцінюватиме збитки, завдані війною, і визначатиме суми компенсацій. Про це інформує Bloomberg.

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