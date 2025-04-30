Все о 1 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 1 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 1 мая

По новоюлианскому календарю завтра, 1 мая, церковь в Украине чтит пророка Иеремию, священномученика Макария, митрополита; преподобномучеников Афонских, благоверной Тамары – царицы Грузинской; иконы Божией Матери "Неожиданная радость".

Пророк Иеремия – великий ветхозаветный пророк иудеев, живший за 600 лет до нашей эры. Он предсказал рабство иудеев у вавилонского царя. За такие нежелательные предсказания пророк претерпел гонения от собственного народа и был заключен в тюрьму. Но когда его пророчества начали сбываться, его выпустили из тюрьмы.

Он остался в разрушенном Иерусалиме и пытался убедить выживших не бежать в Египет. Но иудеи не послушали и пошли туда, насильно забрав и Иеремию. За его пророчества он был убит. Но предсказания сбылись в том же году. Вавилонский царь догнал беглецов и истребил многих евреев.

Священномученик Макарий был архимандритом монастыря, когда его избрали Киевским митрополитом. Киев очень страдал от набегов крымских татар. Они и убили митрополита по дороге из Литвы в Киев. Мощи святого были доставлены в Киев и положены в храме Святой Софии.

Преподобный мученик Игнатий в юношестве пообещал отречься от веры и принять мусульманство из страха быть убитым. Узнав о смерти своего друга монаха Евфимия, пожалел об этом. Старец Акакий постриг его в монахи и отправился в Константинополь, где тот открыто заявил о своей вере. За это потерпел мученическую смерть.

Святая Тамара была дочерью правителя Грузии. В 1178 году она взошла на престол и начала владычествовать. Она запомнилась мудрой и справедливой правительницей, заботившейся о церквях и верующих. Период ее правления считается одним из лучших в истории Грузии.

Икона "Неожиданная радость" / Фото: Андреевская церковь

Икона Божией Матери "Неожиданная радость" изображает Богородицу с младенцем и молящегося ей человека. Икона посвящается истории о грешнике, которого направила на путь истинный икона, заговорившая к нему после молитвы.

Именины и день ангела 1 мая

По новому церковному календарю в Украине 1 мая отмечают день ангела Макар и Тамара.

Тамара происходит из древнего иврита и трактуется как "финиковая пальма".

происходит из древнего иврита и трактуется как "финиковая пальма". Макар пришло это имя из древнегреческой мифологии. Сходным эпитетом называли бога Зевса, что означало "блаженный", "счастливый".

Какой день ангела 1 мая / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

В народном календаре на 1 мая приходится День Иеремии или же Яремин день. В народе была поговорка: "Премый, Єремій, про посіви розумій". В Киевском регионе молодежь собиралась на гуляния, которые назывались маевками. Детей из школ учителя выводили на природу, чтобы устроить хороший праздник с песнями и хороводами. Часто для таких обрядов выбирали гору Щекавицу в Киеве.

Сохранилась примета: если на Иеремия погожий день, то и жатва будет хорошей. То есть хорошая погода на 1 мая прогнозирует хорошую жатву.

Что нельзя делать 1 мая

Завтра, 1 мая, действуют следующие запреты:

нельзя ссориться и злословить;

нельзя сплетничать;

нельзя отказывать в помощи;

запрещено обижать животных.

Следует быть добрым, помогать нуждающимся и давать милостыню.