Усе про 1 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 1 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 1 травня

За новоюліанським календарем завтра, 1 травня, церква в Україні вшановує пророка Єремію, священномученика Макарія, митрополита; преподобномучеників Афонських, благовірної Тамари – цариці Грузинської; ікони Божої Матері "Несподівана радість".

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Пророк Єремія – великий старозавітний пророк юдеїв, що жив за 600 років до нашої ери. Він передрік рабство юдеїв у вавилонського царя. За такі небажані передбачення пророк зазнав гонінь від власного народу й був ув’язнений. Але коли його пророцтва почали збуватися, його випустили з в’язниці.

Він залишився у зруйнованому Єрусалимі й намагався переконати тих, хто вижив, не тікати до Єгипту. Але юдеї не послухали й пішли туди, силоміць забравши і Єремію. За його пророцтва був убитий. Але передбачення здійснилися того ж року. Вавилонський цар наздогнав утікачів і винищив багатьох євреїв.

Священномученик Макарій був архімандритом монастиря, коли його обрали Київським митрополитом. Того часу Київ дуже страждав від набігів кримських татар. Вони вбили митрополита дорогою з Литви до Києва. Мощі святого були привезені до Києва і покладені у храмі Святої Софії.

Преподобномученик Ігнатій в юнацтві пообіцяв зректися віри й прийняти мусульманство зі страху бути вбитим. Дізнавшись про смерть свого друга ченця Євфимія, пошкодував про це. Старець Акакій постриг його в ченці, і він вирушив до Константинополя, де відкрито заявив про свою віру. За це зазнав мученицької смерті.

Свята Тамара була донькою правителя Грузії. У 1178 році вона зійшла на престол і почала володарювати. Вона запам’яталася, як мудра й справедлива правителька, що дбала про церкви та вірян. Період її правління вважається одним із кращих в історії Грузії.

Ікона "Несподівана радість" / Фото: Андріївська церква

Ікона Божої Матері "Несподівана радість" зображує Богородицю з немовлям і чоловіка, який молиться їй. Ікона присвячується історії про грішника, якого направила на путь істинний ікона, що заговорила до нього після молитви.

Іменини та день ангела 1 травня

За новим церковним календарем в Україні 1 травня відзначають день ангела Макар і Тамара.

Тамара походить із давнього івриту й трактується як "фінікова пальма".

походить із давнього івриту й трактується як "фінікова пальма". Макар прийшло з давньогрецької міфології. Схожим епітетом називали бога Зевса, що означало "блаженний", "щасливий".

Який день ангела 1 травня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети

У народному календарі на 1 травня припадає День Єремія або ж Яремин день. У народі була приказка: "Премій, Єремій, про посіви розумій". На Київщині молодь збиралася на гуляння, що називалися маївками. Дітей зі шкіл учителі виводили на природу, щоб влаштувати гарне свято з піснями й хороводами. Часто для таких обрядів обирали гору Щекавицю у Києві.

Збереглася прикмета: коли на Єрему погоже, то й жниво буде пригоже. Тобто хороша погода на 1 травня прогнозує гарні жнива.

Що не можна робити 1 травня

Завтра, 1 травня, діють такі заборони:

не можна сваритися й лихословити;

не можна пліткувати;

не можна відмовляти у допомозі;

заборонено кривдити тварин.

Слід бути добрим, допомагати тим, хто потребує, й давати милостиню нужденним.