Усе про 1 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 1 травня
За новоюліанським календарем завтра, 1 травня, церква в Україні вшановує пророка Єремію, священномученика Макарія, митрополита; преподобномучеників Афонських, благовірної Тамари – цариці Грузинської; ікони Божої Матері "Несподівана радість".
Пророк Єремія – великий старозавітний пророк юдеїв, що жив за 600 років до нашої ери. Він передрік рабство юдеїв у вавилонського царя. За такі небажані передбачення пророк зазнав гонінь від власного народу й був ув’язнений. Але коли його пророцтва почали збуватися, його випустили з в’язниці.
Він залишився у зруйнованому Єрусалимі й намагався переконати тих, хто вижив, не тікати до Єгипту. Але юдеї не послухали й пішли туди, силоміць забравши і Єремію. За його пророцтва був убитий. Але передбачення здійснилися того ж року. Вавилонський цар наздогнав утікачів і винищив багатьох євреїв.
Священномученик Макарій був архімандритом монастиря, коли його обрали Київським митрополитом. Того часу Київ дуже страждав від набігів кримських татар. Вони вбили митрополита дорогою з Литви до Києва. Мощі святого були привезені до Києва і покладені у храмі Святої Софії.
Преподобномученик Ігнатій в юнацтві пообіцяв зректися віри й прийняти мусульманство зі страху бути вбитим. Дізнавшись про смерть свого друга ченця Євфимія, пошкодував про це. Старець Акакій постриг його в ченці, і він вирушив до Константинополя, де відкрито заявив про свою віру. За це зазнав мученицької смерті.
Свята Тамара була донькою правителя Грузії. У 1178 році вона зійшла на престол і почала володарювати. Вона запам’яталася, як мудра й справедлива правителька, що дбала про церкви та вірян. Період її правління вважається одним із кращих в історії Грузії.
Ікона Божої Матері "Несподівана радість" зображує Богородицю з немовлям і чоловіка, який молиться їй. Ікона присвячується історії про грішника, якого направила на путь істинний ікона, що заговорила до нього після молитви.
Іменини та день ангела 1 травня
За новим церковним календарем в Україні 1 травня відзначають день ангела Макар і Тамара.
- Тамара походить із давнього івриту й трактується як "фінікова пальма".
- Макар прийшло з давньогрецької міфології. Схожим епітетом називали бога Зевса, що означало "блаженний", "щасливий".
Народні традиції й прикмети
У народному календарі на 1 травня припадає День Єремія або ж Яремин день. У народі була приказка: "Премій, Єремій, про посіви розумій". На Київщині молодь збиралася на гуляння, що називалися маївками. Дітей зі шкіл учителі виводили на природу, щоб влаштувати гарне свято з піснями й хороводами. Часто для таких обрядів обирали гору Щекавицю у Києві.
Збереглася прикмета: коли на Єрему погоже, то й жниво буде пригоже. Тобто хороша погода на 1 травня прогнозує гарні жнива.
Що не можна робити 1 травня
Завтра, 1 травня, діють такі заборони:
не можна сваритися й лихословити;
не можна пліткувати;
не можна відмовляти у допомозі;
заборонено кривдити тварин.
Слід бути добрим, допомагати тим, хто потребує, й давати милостиню нужденним.