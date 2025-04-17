Все о 18 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 18 апреля (Фото: Pexels)

Какой церковный праздник завтра, 18 апреля

Христиане отмечают Страстную пятницу, или Великую пятницу. Также церковь чествует преподобного Иоанна, ученика Григория Декаполита; мученика Виктора, Зинона, Севериана, святителя Космы, епископа Халкидонского, Максимовской иконы Божией Матери.

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В Страстную пятницу, также ее называют Великой пятницей, как и в каждый день Великой недели, христиане вспоминают страдания Иисуса Христа, распятого на кресте. В церквях нет никаких украшений и на службу следует идти в темной одежде, поскольку Страстная пятница – наиболее траурный день всего христианского года.

В церкви читаются Царские часы и Евангелие, а затем процессия во главе со священником несет плащаницу вокруг храма три раза. После ее кладут посреди храма. Этот обряд очень важен, в пятницу и субботу христиане поклоняются плащанице.

Распятие Христа / Фреска в Афонском монастыре (Фото: Википедия)

Преподобный Иоанн жил в VIII веке, еще в юности принял монашеский постриг и стал учеником Григория Декаполита. Вместе учитель и ученик отметились своим отстаиванием икон и противостоянием против иконоборчества.

Святые мученики Никомидийские публично признали свою веру во Христа во время гонений христиан в начале IV века. Юноши были усечены мечом в городе Никомидии.

Святитель Косма жил в Константинополе в VIII веке. С юности принял монашество и был рукоположен в епископа Халкидонского. Преследовался во время иконоборства при правлении Льва Армянина. Был изгнан в ссылку. После возвращения продолжал отстаивать иконы и православие.

Именины и день ангела 18 апреля

По новоюлианскому календарю 18 апреля церковь в Украине отмечает день ангела Виктора, Иоанна и Кузьмы.

Виктор с латинского означает "победитель". Имя распространилось вместе с христианством.

с латинского означает "победитель". Имя распространилось вместе с христианством. Кузьма из древнегреческого трактовалось как "кузнец".

из древнегреческого трактовалось как "кузнец". Иван с древнего иврита переводится как "милость Божья".

Какой день ангела 18 апреля (Фото: Pixabay)

Народные традиции и приметы в Страстную пятницу

Страстная пятница – важный день и в народных традициях. Из обязательных обрядов:

вынос плащаницы и процессия с ней вокруг храма;

замолкание колоколов в церквях;

семейный обед после церковной службы;

суровый постный стол.

В народе укоренился обычай соблюдать пост в этот день. Нельзя есть также рыбу, только овощи. Пожилые люди часто не едят в пятницу вообще, пока не посвятят пасхальные корзины.

В Страстную пятницу существует хорошая примета: если увидеть радугу на небе, это предвещает благополучие и счастье для семьи.

Народные традиции 18 апреля (Фото: Pexels)

Что нельзя делать 18 апреля

В Страстную пятницу очень строго соблюдают пост. Нельзя в этот день печь паски, это считается большим грехом. Но можно замешивать тесто, для того чтобы выпекать паски утром в субботу, на следующий день. Для этого есть специальный рецепт александрийской паски. Также нельзя:

есть не только мясо, яйца и молочные продукты, но и рыбу тоже;

нельзя шить и заниматься рукоделием;

нельзя убирать и стирать;

развлекаться и веселиться;

слушать громкую музыку;

ссориться и злословить;

одалживать деньги.

Считается плохим одалживать деньги во все дни Страстной недели, а в Великую пятницу — особенно. В народе в этот день издавна существовал строгий запрет на пение.