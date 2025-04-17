Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 18 квітня
Християни відзначають Страсну п’ятницю, або ж Велику п’ятницю. Також церква вшановує преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта; мученика Віктора, Зинона, Северіана, святителя Косми, єпископа Халкідонського, Максимівської ікони Божої Матері.
У Страсну п'ятницю, також її називають Великою п’ятницею, як і в кожен день Великого тижня, християни згадують страждання Ісуса Христа, розп’ятого на хресті. В церквах немає жодних прикрас і на службу слід іти в темному одязі, оскільки Страсна п’ятниця – найбільш день жалоби всього християнського року.
У церкві читаються Царські часи та Євангеліє, а потім процесія на чолі зі священником несе плащаницю навколо храму тричі. Потім її кладуть посеред храму. Цей обряд дуже важливий, в п’ятницю та суботу християни вклоняються плащаниці.
Преподобний Іоан жив у VIII столітті, ще в юності він прийняв чернечий постриг і став учнем Григорія Декаполіта. Разом вчитель та учень відзначилися своїм відстоюванням ікон та протистоянням проти іконоборства.
Святі мученики Нікомидійські привселюдно визнали свою віру у Христа під час гонінь християн на початку IV століття. Юнаки були усічені мечем в місті Нікомидії.
Святитель Косма жив у Константинополі у VIII столітті. З юності прийняв чернецтво й був висвячений на єпископа Халкідонського. Зазнав переслідування під час іконоборства за правління Лева Вірменина. Був вигнаний у заслання. Після повернення продовжував відстоювати ікони та православ’я.
Іменини та день ангела 18 квітня
За новоюліанським календарем 18 квітня церква в Україні відзначає день янгола Віктора, Івана та Кузьми.
- Віктор з латинської означає "переможець". Ім’я поширилося разом з християнством.
- Кузьма з давньогрецької трактувалося як "коваль".
- Іван з давнього івриту перекладається як "милість Божа".
Народні традиції та прикмети на Страсну п'ятницю
Страсна п’ятниця – важливий день і в народних українських традиціях. З обов’язкових обрядів:
винос плащаниці та процесія з нею навколо храму;
замовкання дзвонів у церквах;
родинний обід після церковної служби;
суворий пісний стіл.
У народі вкорінився звичай тримати піст цього дня. Не можна їсти також рибу, лише овочі. Літні люди часто не їдять у п’ятницю взагалі, аж поки не освятяться великодні кошики.
У Страсну п’ятницю існує добра прикмета: якщо побачити веселку на небі, це віщує добробут та щастя для родини.
Що не можна робити 18 квітня
У Страсну п’ятницю дуже суворо дотримуються посту. Не можна у цей день пекти паски, це вважається великим гріхом. Але можна замішувати тісто, для того щоб випікати паски зранку в суботу, наступного дня. Для цього є спеціальний рецепт олександрійської паски. Також не можна:
їсти не лише м’ясо, яйця та молочні продукти, а й рибу;
не можна шити й займатися рукоділлям;
не можна прибирати та прати;
розважатися та веселитися;
слухати гучно музику;
сваритися та лихословити;
позичати гроші.
Вважається поганим позичати гроші протягом усього Страсного тижня, а у Велику п’ятницю — поготів. У народі цього дня віддавна існувала сувора заборона на співи.