Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Свято 18 квітня (Фото: Pexels)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 18 квітня
  2. Іменини та день ангела 18 квітня
  3. Народні традиції та прикмети на Страсну п'ятницю
  4. Що не можна робити 18 квітня

Яке церковне свято завтра, 18 квітня

Християни відзначають Страсну п’ятницю, або ж Велику п’ятницю. Також церква вшановує преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта; мученика Віктора, Зинона, Северіана, святителя Косми, єпископа Халкідонського, Максимівської ікони Божої Матері.

У Страсну п'ятницю, також її називають Великою п’ятницею, як і в кожен день Великого тижня, християни згадують страждання Ісуса Христа, розп’ятого на хресті. В церквах немає жодних прикрас і на службу слід іти в темному одязі, оскільки Страсна п’ятниця – найбільш день жалоби всього християнського року.

У церкві читаються Царські часи та Євангеліє, а потім процесія на чолі зі священником несе плащаницю навколо храму тричі. Потім її кладуть посеред храму. Цей обряд дуже важливий, в п’ятницю та суботу християни вклоняються плащаниці.

Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Розп'яття Христа / Фреска в Афонському монастирі (Фото: Вікіпедія)

Преподобний Іоан жив у VIII столітті, ще в юності він прийняв чернечий постриг і став учнем Григорія Декаполіта. Разом вчитель та учень відзначилися своїм відстоюванням ікон та протистоянням проти іконоборства.

Святі мученики Нікомидійські привселюдно визнали свою віру у Христа під час гонінь християн на початку IV століття. Юнаки були усічені мечем в місті Нікомидії.

Святитель Косма жив у Константинополі у VIII столітті. З юності прийняв чернецтво й був висвячений на єпископа Халкідонського. Зазнав переслідування під час іконоборства за правління Лева Вірменина. Був вигнаний у заслання. Після повернення продовжував відстоювати ікони та православ’я.

Іменини та день ангела 18 квітня

За новоюліанським календарем 18 квітня церква в Україні відзначає день янгола Віктора, Івана та Кузьми.

  • Віктор з латинської означає "переможець". Ім’я поширилося разом з християнством.
  • Кузьма з давньогрецької трактувалося як "коваль".
  • Іван з давнього івриту перекладається як "милість Божа".
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Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 18 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети на Страсну п'ятницю

Страсна п’ятниця – важливий день і в народних українських традиціях. З обов’язкових обрядів:

  • винос плащаниці та процесія з нею навколо храму;

  • замовкання дзвонів у церквах;

  • родинний обід після церковної служби;

  • суворий пісний стіл.

У народі вкорінився звичай тримати піст цього дня. Не можна їсти також рибу, лише овочі. Літні люди часто не їдять у п’ятницю взагалі, аж поки не освятяться великодні кошики.

У Страсну п’ятницю існує добра прикмета: якщо побачити веселку на небі, це віщує добробут та щастя для родини.

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Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Народні традиції 18 квітня (Фото: Pexels)

Що не можна робити 18 квітня

У Страсну п’ятницю дуже суворо дотримуються посту. Не можна у цей день пекти паски, це вважається великим гріхом. Але можна замішувати тісто, для того щоб випікати паски зранку в суботу, наступного дня. Для цього є спеціальний рецепт олександрійської паски. Також не можна:

  • їсти не лише м’ясо, яйця та молочні продукти, а й рибу;

  • не можна шити й займатися рукоділлям;

  • не можна прибирати та прати;

  • розважатися та веселитися;

  • слухати гучно музику;

  • сваритися та лихословити;

  • позичати гроші.

Вважається поганим позичати гроші протягом усього Страсного тижня, а у Велику п’ятницю — поготів. У народі цього дня віддавна існувала сувора заборона на співи.

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