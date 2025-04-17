Усе про 18 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

На 18 квітня цього року випадає Страсна п’ятниця

Свято 18 квітня (Фото: Pexels)

Яке церковне свято завтра, 18 квітня

Християни відзначають Страсну п’ятницю, або ж Велику п’ятницю. Також церква вшановує преподобного Іоана, учня Григорія Декаполіта; мученика Віктора, Зинона, Северіана, святителя Косми, єпископа Халкідонського, Максимівської ікони Божої Матері.

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У Страсну п'ятницю, також її називають Великою п’ятницею, як і в кожен день Великого тижня, християни згадують страждання Ісуса Христа, розп’ятого на хресті. В церквах немає жодних прикрас і на службу слід іти в темному одязі, оскільки Страсна п’ятниця – найбільш день жалоби всього християнського року.

У церкві читаються Царські часи та Євангеліє, а потім процесія на чолі зі священником несе плащаницю навколо храму тричі. Потім її кладуть посеред храму. Цей обряд дуже важливий, в п’ятницю та суботу християни вклоняються плащаниці.

Розп'яття Христа / Фреска в Афонському монастирі (Фото: Вікіпедія)

Преподобний Іоан жив у VIII столітті, ще в юності він прийняв чернечий постриг і став учнем Григорія Декаполіта. Разом вчитель та учень відзначилися своїм відстоюванням ікон та протистоянням проти іконоборства.

Святі мученики Нікомидійські привселюдно визнали свою віру у Христа під час гонінь християн на початку IV століття. Юнаки були усічені мечем в місті Нікомидії.

Святитель Косма жив у Константинополі у VIII столітті. З юності прийняв чернецтво й був висвячений на єпископа Халкідонського. Зазнав переслідування під час іконоборства за правління Лева Вірменина. Був вигнаний у заслання. Після повернення продовжував відстоювати ікони та православ’я.

Іменини та день ангела 18 квітня

За новоюліанським календарем 18 квітня церква в Україні відзначає день янгола Віктора, Івана та Кузьми.

Віктор з латинської означає "переможець". Ім’я поширилося разом з християнством.

з латинської означає "переможець". Ім’я поширилося разом з християнством. Кузьма з давньогрецької трактувалося як "коваль".

з давньогрецької трактувалося як "коваль". Іван з давнього івриту перекладається як "милість Божа".

Який день ангела 18 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети на Страсну п'ятницю

Страсна п’ятниця – важливий день і в народних українських традиціях. З обов’язкових обрядів:

винос плащаниці та процесія з нею навколо храму;

замовкання дзвонів у церквах;

родинний обід після церковної служби;

суворий пісний стіл.

У народі вкорінився звичай тримати піст цього дня. Не можна їсти також рибу, лише овочі. Літні люди часто не їдять у п’ятницю взагалі, аж поки не освятяться великодні кошики.

У Страсну п’ятницю існує добра прикмета: якщо побачити веселку на небі, це віщує добробут та щастя для родини.

Народні традиції 18 квітня (Фото: Pexels)

Що не можна робити 18 квітня

У Страсну п’ятницю дуже суворо дотримуються посту. Не можна у цей день пекти паски, це вважається великим гріхом. Але можна замішувати тісто, для того щоб випікати паски зранку в суботу, наступного дня. Для цього є спеціальний рецепт олександрійської паски. Також не можна:

їсти не лише м’ясо, яйця та молочні продукти, а й рибу;

не можна шити й займатися рукоділлям;

не можна прибирати та прати;

розважатися та веселитися;

слухати гучно музику;

сваритися та лихословити;

позичати гроші.

Вважається поганим позичати гроші протягом усього Страсного тижня, а у Велику п’ятницю — поготів. У народі цього дня віддавна існувала сувора заборона на співи.