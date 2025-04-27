Все о 28 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 28 апреля
По новоюлианскому календарю 28 апреля церковь отмечает апостолов Ясона и Сосипатра; мученицы Керкиры, девы, святителя Кирилла Туровского; мученика Саторния и других погибших с ним на острове Керкиры.
Начинается вторая неделя после Пасхи, в это время в разных регионах продолжаются поминальные дни – Проводы.
Апостол Сосипатр был епископом Иконии, принадлежал к апостолам из 70.
Апостол Ясон происходил из Малой Азии и был епископом в городе Тарса. Вместе апостолы были учениками Святого апостола Павла и отправились на остров Керкира недалеко от Греции. Там они обратили многих в христианство, в том числе дочь правителя, девушку по имени Керкира.
Обращенные христиане умерли мученической смертью по приказу правителя острова, среди них мученик Саторний, Зинон, Неон, Виталий и другие. Апостолам Ясону и Сосипатру удалось скрыться на соседнем острове, там они построили несколько церквей и продолжили проповедовать.
Святитель Кирилл родился в XII веке в городе Турове. Отбывал свой монашеский подвиг в Туровском Борисоглебском монастыре. Кирилл написал три произведения о монашестве. За свои монашеские подвиги был избран епископом. На Руси его считали своим Златоустом.
Именины и день ангела 28 апреля
По новому церковному календарю 28 апреля в Украине свои именины отмечают Кирилл и Виталий.
- Кирилл происходит из древнегреческого языка и означает "владыка" или "властитель".
- Виталий происходит из латыни и переводится как "жизнеспособный" или "дающий жизнь".
Народные традиции и приметы
В Проводную неделю в Украине посещают могилы, наводят порядок на кладбищах. В разных регионах могут быть выбраны разные дни для посещения могил.
28 апреля такие народные приметы:
звездное небо ночью сулит богатый урожай;
если одуванчики еще не зацвели, то лето будет сухим и жарким;
солнечный безоблачный рассвет предвещает теплое погожее лето.
Поскольку в украинских традициях очень почитается культ предков, то Проводы и родительские поминальные субботы имеют особое значение и отмечаются с определенными обрядами, которые могут быть похожи даже на праздник.
В церквях читается поминальная служба, а после службы на кладбище идет шествие со священником, за ним верующие с хоругвями, крестами. Этот обычай может сопровождать церковный хор. Между могилами читается общая молитва.
Что нельзя делать 28 апреля
В дни Проводов нельзя:
употреблять алкоголь, а особенно брать его на кладбище;
ссориться и спорить;
злословить и оскорблять кого-то;
отказывать в подаянии.
В народе считали, что в эти дни нельзя, говоря об умерших, называть их покойниками, ведь их духи в это время среди живых и все слышат.