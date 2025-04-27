Усе про 28 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 28 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 28 квітня

За новоюліанським календарем 28 квітня церква відзначає апостолів Ясона і Сосипатра; мучениці Керкіри, діви; святителя Кирила Турівського; мученика Саторнія й інших, що загинули з ним на острові Керкіри.

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Розпочинається другий тиждень після Великодня, в цей час в різних регіонах тривають поминальні дні – Проводи.

Апостол Сосипатр був єпископом Іконії, належав до апостолів із 70.

Апостол Ясон походив з Малої Азії й був єпископом у місті Тарса. Разом апостоли були учнями Святого апостола Павла й вирушили на острів Керкіра неподалік Греції. Там вони навернули багатьох у християнство, зокрема й доньку правителя, дівчину наім'я Керкіра.

Навернені християни померли мученицькою смертю за наказом правителя острова, серед них мученик Саторній, Зінон, Неон, Віталій та інші. Апостолам Ясону та Сосипатру вдалося втекти на сусідній острів, там вони побудували кілька церков і далі проповідували.

Святитель Кирило народився у XII столітті у місті Турові. Відбував свій чернечий подвиг у Туровському Борисоглібському монастирі. Кирило написав три твори про чернецтво. За свої чернечі подвиги був обраний єпископом. На Русі його вважали своїм Златоустом.

Іменини та день ангела 28 квітня

За новим церковним календарем 28 квітня в Україні свої іменини відзначають Кирило та Віталій.

Кирило походить з давньогрецької мови й означає "владика" або "володар".

походить з давньогрецької мови й означає "владика" або "володар". Віталій походить з латини й перекладається як "життєздатний" або "той, що дає життя".

Чиї іменини 28 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети

У Провідний тиждень в Україні відвідують могили, наводять лад на кладовищах. У різних регіонах можуть бути вибрані різні дні для відвідування могил.

28 квітня такі народні прикмети:

зоряне небо вночі обіцяє багатий урожай;

якщо кульбаби ще не зацвіли, то літо буде сухим та спекотним;

сонячний безхмарний світанок віщує тепле погоже літо.

Оскільки в українських традиціях дуже шанується культ предків, то Проводи та батьківські поминальні суботи мають особливе значення й відзначаються з певними обрядами, що можуть бути схожі навіть на свято.

Народні звичаї і прикмети 28 квітня / Фото: Pixabay

У церквах читається поминальна служба, а після служби на кладовище іде хода на чолі зі священником, за ним віряни із хоругвами, хрестами. Цей звичай може супроводжувати церковний хор. Поміж могилами читається спільна молитва.

Що не можна робити 28 квітня

У дні Проводів не можна:

вживати алкоголь, а особливо брати його на кладовище;

сваритися та сперечатися;

лихословити та ображати когось;

відмовляти у милостині.

В народі вважали, що у ці дні не можна, говорячи про померлих називати їх небіжчиками, адже їх духи в цей час серед живих і все чують.