Все о 29 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 29 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 29 апреля

По новому церковному календарю в Украине 29 апреля церковь чествует девять мучеников Кизических и святителя Василия – епископа Захолмского.

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Святые мученики Кизические жили в регионе Мизия в городе Кизик во время преследования христиан. Святые открыто проповедовали христианство, несмотря на угрозу быть схваченными. Они были арестованы и казнены. Когда гонения прекратились, их мощи перезахоронили.

Святитель Василий Острожский был образцовым монахом. Его еще называют Василием Захолмским, поскольку он возглавил Захолмскую митрополию, был архимандритом монастыря в Тврдоше. В Остроге святитель обновил Введенскую церковь, а Острожскую обитель преобразовал в монастырь. Василий Острожский – самый почитаемый сербский святой. Его мощи хранятся в черногорском монастыре Острог. Мощи святого прославились своей чудотворной силой.

Именины и день ангела 29 апреля

По новоюлианскому календарю в Украине 29 апреля с днем ангела поздравляют Василия.

Имя имеет греческое происхождение, появилось в период персидских войн. Василий переводится как "персидский царь".

Какой день ангела 29 апреля (Фото: Pixabay)

Народные традиции и приметы

В Украине продолжается Проводная неделя – период поминовения умерших родственников и близких. Для украинцев обычаи поминания имеют большое значение и весьма почитаются. Упорядочение могил и заупокойные молитвы могут происходить в разных регионах в разные дни в течение недели.

В народе верят, что мертвецы ходят среди живых, поэтому их старались задобрить. Люди верили в такие приметы 29 апреля:

если небо ясное в течение дня, то лето будет теплым и влажным;

если услышать гром, то следует готовиться к затяжным дождям;

если же день солнечный и теплый – конец мая будет дождливым.

Что нельзя делать 29 апреля

Продолжается особый период чествования умерших, поэтому запрещено:

ссориться и злословить;

говорить что-то плохое об умерших;

злоупотреблять алкоголем;

отказывать в помощи.

Традиции 29 апреля (Фото: Pixabay)

В такие особенные дни следует помогать другим, быть милосердным, стремиться помириться со всеми родными. В народе верят, что нельзя в это время умерших называть покойниками, потому что их духи все слышат.