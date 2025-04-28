Усе про 29 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 29 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 29 квітня

За новим церковним календарем в Україні 29 квітня церква вшановує дев'ять мучеників Кізицьких та святителя Василія – єпископа Захолмського.

Святі мученики Кізицькі жили в регіоні Мізія у місті Кизик в часи переслідування християн. Святі відкрито проповідували християнство, попри загрозу бути схопленими. Вони були заарештовані та страчені. Коли гоніння припинилися, їхні мощі перепоховали.

Святитель Василій Острозький був взірцевим ченцем. Його ще називають Василієм Захолмським, оскільки він очолив Захолмську митрополію, був архімандритом монастиря у Тврдоші. В Острозі святитель оновив Введенську церкву, а острозьку обитель перетворив на монастир. Василій Острозький – найшанованіший сербський святий. Його мощі зберігаються в чорногорському монастирі Острог. Мощі святого прославилися своєю чудотворною силою.

Іменини та день ангела 29 квітня

За новоюліанським календарем в Україні 29 квітня з іменинами вітають Василя.

Ім’я має грецьке походження, з’явилося в період перських війн. Василь перекладається як "перський цар".

Який день ангела 29 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети

В Україні триває Провідний тиждень – період поминання померлих родичів та близьких. Для українців звичаї поминання мають велике значення й дуже шануються. Впорядкування могил та заупокійні молитви можуть відбуватися у різних регіонах у різні дні протягом тижня.

У народі вірять, що мерці ходять серед живих, тому їх старалися задобрити. Люди вірили у такі прикмети 29 квітня:

якщо небо ясне впродовж дня, то літо буде тепле й вологе;

якщо почути грім, то слід готуватися до затяжних дощів;

якщо ж день сонячний і теплий – кінець травня буде дощовим.

Що не можна робити 29 квітня

Триває особливий період вшанування померлих, тому заборонено:

сваритися й злословити;

казати щось погане про померлих;

зловживати алкоголем;

відмовляти у допомозі.

Традиції 29 квітня (Фото: Pixabay)

У такі особливі дні слід допомагати іншим, бути милосердним, прагнути примиритися з усіма рідними. В народі вірять, що не можна в цей час померлих називати небіжчиками, бо вони усе чують.