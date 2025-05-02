Все о 3 мая: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 3 мая (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 3 мая

По новому церковному календарю в Украине 3 мая отмечают мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия – игумена Киево-Печерского; преподобного Петра, чудотворца Аргосского; икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Константинополя в 1073 году, и Киево-Печерской с Антонием и Феодосием.

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Святые Тимофей и Мавра – христианские супруги, которые были замучены и убиты за христианское вероисповедание во время гонений императором Диоклетианом в третьем веке.

Святой Феодосий происходил из знатного рода Киевской области. Но достигнув 20 лет, бежал из материнского дома в Киево-Печерский монастырь и постригся в монахи. Он очень усердно молился и постился, впоследствии стал игуменом лавры. Под опекой Феодосия в обители была построена церковь. По образцу монастырей Константинополя Феодосий обновил устав Киево-Печерского монастыря.

Преподобный Петр Чудотворец был монахом. За его монашеские подвиги был рукоположен на епископа города Аргоса. Управляя паствой, Петр был очень добр и милостив, кормил бедных и узников, также заботился о больных и нуждающихся.

Киево-Печерская икона Успения Божией Матери – это самая главная святыня Киево-Печерской лавры. Икона была принесена в лавру из Константинополя в 1073 году. Икона изображает Богородицу на одре, а вокруг нее — апостолы. Икона была принесена в лавру из Константинополя в 1073 году и пережила много нападений на лавру, но не взрыв в Успенском соборе в 1941 году. С тех пор о ней ничего не известно.

Киево-Печерская икона Успения Божией Матери (Фото: st-theodosius.kiev.ua)

Свенская икона Богородицы считается древнейшей иконой, созданной в Киево-Печерском монастыре. Она изображает Богоматерь с младенцем, а рядом святых Феодосия и Антония Печерских. Икона была подарена брянскому князю. Сейчас она находится в Третьяковской галерее в Москве.

Именины и день ангела 3 мая

По новоюлианскому календарю 3 мая поздравляем с именинами Тимофея и Петра.

Петр имеет греческое происхождение и переводится как "камень" или "скала".

имеет греческое происхождение и переводится как "камень" или "скала". Тимофей также пришел из греческого языка и трактуется как "чтить Бога".

Какой день ангела 3 мая (Фото: Pixabay)

Народные традиции и приметы

В народе 3 мая называли днем Тимофея. Была поговорка: "На Тимофея – большая надежда". Теплая погода в этот день прогнозировала тепло на весь май. Еще в народе ходило несколько примет:

роса утром – будет урожай огурцов;

если расцвела черемуха – то ждать морозов;

обильные звезды на небе — предвестники богатого урожая.

Что нельзя делать 3 мая

3 мая не рекомендуется:

сплетничать и злословить;

обманывать кого-то или врать;

сердиться и вспоминать старые обиды.

На Тимофея нужно быть добрым близким, подавать милостыню и не отказывать в помощи.