Усе про 3 травня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 3 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 3 травня

За новим церковним календарем в Україні 3 травня відзначають мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія – ігумена Києво-Печерського; преподобного Петра, чудотворця Аргоського; ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Константинополя 1073 року, та Києво-Печерської з Антонієм і Феодосієм.

Святі Тимотей і Мавра – християнське подружжя, що були катовані та вбиті за християнське віросповідування під час гонінь імператором Діоклетіаном у третьому столітті.

Святий Феодосій походив зі знатного роду на Київщині. Але досягнувши 20 років, втік з материного дому до Києво-Печерського монастиря й постригся у ченці. Він дуже ревно молився та постився, а згодом став ігуменом лаври. Під опікою Феодосія в обителі була збудована церква. За зразком монастирів Константинополя Феодосій оновив статут Києво-Печерського монастиря.

Преподобний Петро Чудотворець був ченцем. За його чернечі подвиги був висвячений на єпископа міста Аргоса. Керуючи паствою, Петро був дуже добрий та милостивий, годував бідних та в’язнів, також дбав про хворих та нужденних.

Києво-Печерська ікона Успіння Божої Матері – це найголовніша святиня Києво-Печерської лаври. Ікона зображує Богородицю на одрі, а навколо неї — апостоли. Ікона була принесена до лаври з Константинополя 1073 року й пережила багато нападів на лавру, але не вибух в Успенському соборі у 1941 році. Відтоді про неї нічого невідомо.

Києво-Печерська ікона Успіння Божої Матері (Фото: st-theodosius.kiev.ua)

Свенська ікона Богородиці вважається найдавнішою іконою, намальованою у Києво-Печерському монастирі. Вона зображує Богоматір з дитям, а поруч святих Феодосія та Антонія Печерських. Ікона була подарована брянському князю. Зараз вона зберігається у Третьяковській галереї у Москві.

Іменини та день ангела 3 травня

За новоюліанським календарем 3 травня вітаємо з іменинами Тимофія та Петра.

Петро має грецьке походження й перекладається як "камінь" або "скеля".

має грецьке походження й перекладається як "камінь" або "скеля". Ім'я Тимофій також прийшло з грецької мови й трактується як "шанувати Бога".

Який день ангела 3 травня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети

У народі 3 травня називали днем Тимофія. Була поговірка: "На Тимофія – велика надія". Тепла погоді цього дня передбачала тепло на увесь травень. Ще в народі ходило кілька прикмет:

роса вранці – буде урожай огірків;

якщо розцвіла черемуха – то чекати морозів;

рясні зірки на небі пророкують багатий урожай.

Що не можна робити 3 травня

3 травня не рекомендується:

пліткувати й злословити;

обдурювати когось або брехати;

сердитися й згадувати старі образи.

На Тимофія потрібно бути добрим до близьких, подавати милостиню й не відмовляти у допомозі.