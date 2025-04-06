Все о 7 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 7 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 7 апреля

По новоюлианскому календарю начинается шестая неделя Великого поста, что предшествует Вербному воскресенью.

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Цирковный праздник завтра, 7 апреля – преподобного Георгия исповедника, мученика Руфина диакона, мученицы Акилины и 200 воинов, преподобного Серапиона монаха, преподобного Юстина Челийского.

Георгий исповедник жил в Сирии в седьмом веке. С детства приобщился к служению Господу. Взрослым уже был назначен митрополитом Митиленским на острове Лесбос. Там и хранятся мощи святого после смерти, в церкви святого Георгия. Святой отличился отстаиванием икон и противостоянием иконоборцам.

Диакон Руфин жил во времена жестоких гонений на христиан и был арестован в начале четвертого века в городе Синопе на берегу Черного моря. В тюрьме его посещала мученица Акелина, за что также была арестована. Во время заключения своими проповедями обратил в христианство 200 воинов. Они погибли за веру по приказу императора Максимина.

Преподобный Серапион Синдонит – египетский монах, жил в пятом веке. С юношеских лет не имел убежища и еды, но все время помогал таким же бедным и отверженным. Отдавал свою старую порванную одежду и кусок хлеба, который удавалось ему получить. Своей бесполезной жизнью он и других обращал в христианство. Однажды он даже продал себя в рабство, чтобы обратить своего хозяина.

Благовещение по юлианскому календарю По старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 7 апреля отмечается По старому юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 7 апреля отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы . Это праздник, который чтит известие Деве Марии о ее Божественной миссии, о том, что она родит Сына Божия.

Именины и день ангела 7 апреля

7 апреля свои именины отмечают Георгий (Юрий), Юстина и Мария.

Имя Юрий происходит от греческого имени Георгий и трактуется как "земледелец" или "плугар". Юстин происходит из латинского языка и означает "справедливый". Имя Мария происходит из иврита и переводится как "устойчивая", "возвышенная", "величественная".

День ангела 7 апреля / Фото: Pixabay

Международные праздники в этот день

Всемирный день здоровья отмечается с 1950 года. Праздник был установлен в честь принятия Устава Всемирной организации здравоохранения. Это случилось 7 апреля 1948 года. Инициатива призвана обратить внимание мирового сообщества на проблемы со здоровьем, которые предстают перед человечеством и приложить усилия к их преодолению.

Международный день памяти о геноциде в Руанде был основан ООН в 2003 году. Геноцид был направлен против представителей этнической группы тутси, которые являлись второй по численности этнической группой в Руанде. Проводили его представители народа хуту, пришедшие к власти после государственного переворота. Истребление представителей здесь длилось 100 дней и жертвами его стали около миллиона человек.

Приметы 7 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

7 апреля существуют следующие народные приметы:

снег выпал – до плохого урожая;

яркое солнечное утро предвещает тёплую погоду до конца весны;

если птиц не видно в небе – скоро придут резкие похолодания.

Плохой приметой в этот день считалось заплетать косу, поэтому девушки этого не делали.

Что нельзя делать 7 апреля

Нельзя ругаться и сквернословить. Запрещено употреблять алкоголь. Следует опасаться и других вредных привычек. Поскольку продолжается пост верующим нельзя есть мясные и молочные продукты, а также яйца. Нельзя в этот период справлять свадьбу, устраивать громкие развлечения.