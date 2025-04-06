Усе про 7 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 7 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 7 квітня

За новоюліанським календарем розпочинається шостий тиждень Великого посту, що передує Вербній неділі.

Церковне свято завтра, 7 квітня - преподобного Георгія сповідника, мученика Руфина диякона, мучениці Акилини і 200 воїнів, преподобного Серапіона ченця, преподобного Юстина Челійського.

Георгій сповідник жив у Сирії у сьомому столітті. Змалечку долучився до служіння Господу. Дорослим вже був призначений митрополитом Мітіленським на острові Лесбос. Там і зберігаються мощі святого після смерті, у церкві святого Георгія. Святий відзначився відстоюванням ікон та протистоянням іконоборцям.

Диякон Руфин жив за часів жорстоких гонінь на християн і був ув’язнений на початку четвертого століття у місті Синопі на березі Чорного моря. У в'язниці його відвідувала мучениця Акелина, за що також була заарештована. Під час ув'язнення своїми проповідями навернув у християнство 200 воїнів. Вони загинули за віру за наказом імператора Максиміна.

Преподобний Серапіон Синдоніт – єгипетський монах, жив у п’ятому столітті. З юнацьких років не мав притулку та їжі, але весь час допомагав таким самим бідним й знедоленим. Віддавав свій старий порваний одяг та шматок хліба, що вдавалося йому отримати. Своїм безкорисним життям він і інших навертав у християнство. Одного разу він навіть продав себе у рабство для того, щоб навернути свого хазяїна.

Благовіщення за юліанським календарем За старим юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, 7 квітня відзначається За старим юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, 7 квітня відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці . Це свято, що вшановує звістку Діві Марії про її Божественну місію, про те, що вона народить Божого Сина.

Іменини та день ангела 7 квітня

7 квітня свої іменини відзначають Георгій (Юрій), Юстина та Марія.

Ім’я Юрій походить від грецького імені Георгій і трактується як "землероб" або "плугар". Юстин походить з латинської мови й означає "справедливий". Ім'я Марія походить з івриту, перекладається як "стійка", "піднесена", "велична".

День ангела 7 квітня / Фото: Pixabay

Міжнародні свята у цей день

Всесвітній день здоров’я відзначається з 1950 року. Свято встановили на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це сталося 7 квітня 1948 року. Ініціатива покликана звернути увагу світової спільноти на проблеми зі здоров’ям, що постають перед людством та докласти зусиль до їх подолання.

Міжнародний день пам’яті про геноцид в Руанді був заснований ООН у 2003 році. Геноцид був спрямований проти представників етнічної групи тутсі, що були другою за чисельністю етнічною групою у Руанді. Проводили його представники народу хуту, що прийшли до влади після державного перевороту. Винищення представників тутсі тривало 100 днів і жертвами його стали близько мільйона людей.

Прикмети 7 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції та прикмети

7 квітня існують такі народні прикмети:

сніг випав – до поганого врожаю;

яскравий сонячний ранок віщує теплу погоду до кінця весни;

якщо пташок не видно у небі – скоро прийдуть різкі похолодання.

Поганою прикметою цього дня вважалося заплітати косу, тому дівчата цього не робили.

Що не можна робити 7 квітня

Не можна лаятися та сваритися. Заборонено вживати алкоголь. Варто остерігатися й інших поганих звичок. Оскільки триває піст, вірянам не можна їсти м’ясні та молочні продукти, а також яйця. Не можна у цей період справляти весілля, влаштовувати гучні розваги.