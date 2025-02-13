Все о дне завтра, 14 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

14 февраля – знаменательный день в христианской вере. Кого стоит поздравить с днем ангела и на какие традиции и приметы полезно обратить внимание

Праздник 14 февраля. Фото: depositphotos

Какой церковный праздник завтра, 14 февраля

14 февраля православная церковь чествует нескольких святых, в том числе равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Исакия Киево-Печерского, двенадцать греческих мастеров, которые строили Киево-Печерскую лавру, и преподобного Авксентия.

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Равноапостольный Кирилл (827–869) – выдающийся христианский миссионер, который вместе с братом Мефодием разработал первый славянский алфавит – глаголицу. Братья занимались переводом богослужебных книг на славянский язык, что стало важным шагом для развития славянской культуры. Кирилл также получил глубокое богословское образование и много лет преподавал в Константинополе.

Какой церковный праздник 14 февраля. Фото: wikipedia

Преподобный Исаакий Киево-Печерский – один из первых монахов Киево-Печерской лавры. По преданию, он провел долгое время в строгом уединении, посвятив свою жизнь молитве и посту. Известен своими аскетическими подвигами, прошел многочисленные испытания, в том числе явления дьявола, но остался верен своей вере.

Двенадцать греческих мастеров – группа строителей из Византии, которые в XI веке прибыли в Киев по приглашению князя Ярослава Мудрого. Они заложили основы Киево-Печерской Лавры, принесли в Украину архитектурные традиции Византии и сформировали уникальный стиль православных храмов Киевской Руси.

Преподобный Авксентий (IV век) – христианский аскет, живший в Вифинии (ныне территория Турции). Он поселился в одиночестве в пещере, ведя суровую жизнь в молитве. Его духовная мудрость привлекала многочисленных учеников, основавших вокруг него общину, впоследствии ставшую известным монастырем.

Также в этот день многие празднуют День святого Валентина, однако церковь не признает его официальным праздником.

Более подробно о происхождении праздника влюбленных в материале Почему День святого Валентина не признает церковь: история праздника

Именины и день ангела 14 февраля

В этот день свои именины празднуют обладатели имен Кирилл и Мирон.

Именины и день ангела 14 февраля. Фото: depositphotos

Международные праздники

14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и несколько важных международных дней:

Международный день одиночества создан для поддержки тех, кто не находится в отношениях, чтобы показать, что одиночество – это не приговор, а возможность для саморазвития.

создан для поддержки тех, кто не находится в отношениях, чтобы показать, что одиночество – это не приговор, а возможность для саморазвития. Международный день дарения книг – инициатива, направленная на популяризацию чтения и дарения книг как проявления заботы.

– инициатива, направленная на популяризацию чтения и дарения книг как проявления заботы. День компьютерщика – праздник, отмечаемый IT-специалистами и всеми, кто связан с компьютерной сферой.

День компьютерщика 14 февраля. Фото: depositphotos

Народные традиции и приметы 14 февраля

14 февраля в народе считалось днем, когда природа начинает готовиться к весне. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет следующий сезон:

если в этот день будет тепло, то весна будет ранней;

если на деревьях иней – к поздней весне;

ветер 14 февраля предвещает переменную погоду в марте.

Относительно запретов считалось, что в этот день нельзя ссориться, ведь это может принести несчастье в семью. Также не рекомендуется начинать новые дела, потому что они могут быть неудачными.