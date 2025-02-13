Все о дне завтра, 14 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 14 февраля
14 февраля православная церковь чествует нескольких святых, в том числе равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Исакия Киево-Печерского, двенадцать греческих мастеров, которые строили Киево-Печерскую лавру, и преподобного Авксентия.
Равноапостольный Кирилл (827–869) – выдающийся христианский миссионер, который вместе с братом Мефодием разработал первый славянский алфавит – глаголицу. Братья занимались переводом богослужебных книг на славянский язык, что стало важным шагом для развития славянской культуры. Кирилл также получил глубокое богословское образование и много лет преподавал в Константинополе.
Преподобный Исаакий Киево-Печерский – один из первых монахов Киево-Печерской лавры. По преданию, он провел долгое время в строгом уединении, посвятив свою жизнь молитве и посту. Известен своими аскетическими подвигами, прошел многочисленные испытания, в том числе явления дьявола, но остался верен своей вере.
Двенадцать греческих мастеров – группа строителей из Византии, которые в XI веке прибыли в Киев по приглашению князя Ярослава Мудрого. Они заложили основы Киево-Печерской Лавры, принесли в Украину архитектурные традиции Византии и сформировали уникальный стиль православных храмов Киевской Руси.
Преподобный Авксентий (IV век) – христианский аскет, живший в Вифинии (ныне территория Турции). Он поселился в одиночестве в пещере, ведя суровую жизнь в молитве. Его духовная мудрость привлекала многочисленных учеников, основавших вокруг него общину, впоследствии ставшую известным монастырем.
Также в этот день многие празднуют День святого Валентина, однако церковь не признает его официальным праздником.
Именины и день ангела 14 февраля
В этот день свои именины празднуют обладатели имен Кирилл и Мирон.
Международные праздники
14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и несколько важных международных дней:
- Международный день одиночества создан для поддержки тех, кто не находится в отношениях, чтобы показать, что одиночество – это не приговор, а возможность для саморазвития.
- Международный день дарения книг – инициатива, направленная на популяризацию чтения и дарения книг как проявления заботы.
- День компьютерщика – праздник, отмечаемый IT-специалистами и всеми, кто связан с компьютерной сферой.
Народные традиции и приметы 14 февраля
14 февраля в народе считалось днем, когда природа начинает готовиться к весне. Наши предки наблюдали за погодой, чтобы предсказать, каким будет следующий сезон:
- если в этот день будет тепло, то весна будет ранней;
- если на деревьях иней – к поздней весне;
- ветер 14 февраля предвещает переменную погоду в марте.
Относительно запретов считалось, что в этот день нельзя ссориться, ведь это может принести несчастье в семью. Также не рекомендуется начинать новые дела, потому что они могут быть неудачными.