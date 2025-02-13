Усе про день завтра, 14 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

14 лютого – визначний день за багатьма постатями у християнській вірі, яких ми вшановуємо. Кого варто привітати з днем ангела та на які традиції звернути увагу

Свято 14 лютого. Фото: depositphotos

Яке церковне свято завтра, 14 лютого

14 лютого православна церква вшановує кількох святих, зокрема рівноапостольного Кирила, учителя слов'янського, преподобного Ісакія Києво-Печерського, дванадцятьох грецьких майстрів, які будували Києво-Печерську лавру, та преподобного Авксентія.

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Рівноапостольний Кирило (827–869) – видатний християнський місіонер, який разом із братом Мефодієм розробив першу слов’янську абетку – глаголицю. Брати займалися перекладом богослужбових книг слов’янською мовою, що стало важливим кроком для розвитку слов’янської культури. Кирило також здобув глибоку богословську освіту і багато років викладав у Константинополі.

Яке церковне свято 14 лютого. Фото: wikipedia

Преподобний Ісакій Києво-Печерський – один із перших монахів Києво-Печерської лаври. За переказами, він провів довгий час у суворому усамітненні, присвятивши своє життя молитві та посту. Відомий своїми аскетичними подвигами, він зазнав численних випробувань, зокрема явищ диявола, але залишився вірним своїй вірі.

Дванадцять грецьких майстрів – група будівельників із Візантії, які в XI столітті прибули до Києва на запрошення князя Ярослава Мудрого. Вони заклали основи Києво-Печерської лаври, принесли в Україну архітектурні традиції Візантії та сформували унікальний стиль православних храмів Київської Русі.

Преподобний Авксентій (IV століття) – християнський аскет, який жив у Вифінії (нині територія Туреччини). Він оселився на самоті в печері, ведучи суворе життя у молитві. Його духовна мудрість приваблювала численних учнів, які заснували навколо нього громаду, що згодом стала відомим монастирем.

Також у цей день багато хто святкує День святого Валентина, проте церква не визнає його офіційним святом.

Докладніше про походження свята закоханих у матеріалі Чому День святого Валентина не визнає церква: історія свята

Іменини та день ангела 14 лютого

Цього дня свої іменини святкують власники імен Кирило та Мирон.

Іменини та день ангела 14 лютого. Фото: depositphotos

Міжнародні свята

14 лютого відзначають не лише як День закоханих, а й кілька важливих міжнародних днів:

Міжнародний день самотності створений для підтримки тих, хто не перебуває у стосунках, щоб показати, що самотність – це не вирок, а можливість для саморозвитку.

створений для підтримки тих, хто не перебуває у стосунках, щоб показати, що самотність – це не вирок, а можливість для саморозвитку. Міжнародний день дарування книг – ініціатива, спрямована на популяризацію читання та дарування книг як прояву турботи.

– ініціатива, спрямована на популяризацію читання та дарування книг як прояву турботи. День комп’ютерника – свято, яке відзначають IT-фахівці та всі, хто пов'язаний із комп'ютерною сферою.

День комп'ютерника 14 лютого. Фото: depositphotos

Народні традиції й прикмети 14 лютого

14 лютого в народі вважалося днем, коли природа починає готуватися до весни. Наші предки спостерігали за погодою, щоб передбачити, яким буде наступний сезон:

якщо в цей день тепло – весна буде ранньою;

якщо на деревах іній – до пізньої весни;

вітер 14 лютого віщує мінливу погоду в березні.

Щодо заборон вважалося, що в цей день не можна сваритися, адже це може принести нещастя в родину. Також не рекомендується починати нові справи, бо вони можуть бути невдалими.