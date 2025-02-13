Усе про день завтра, 14 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 14 лютого
14 лютого православна церква вшановує кількох святих, зокрема рівноапостольного Кирила, учителя слов'янського, преподобного Ісакія Києво-Печерського, дванадцятьох грецьких майстрів, які будували Києво-Печерську лавру, та преподобного Авксентія.
Рівноапостольний Кирило (827–869) – видатний християнський місіонер, який разом із братом Мефодієм розробив першу слов’янську абетку – глаголицю. Брати займалися перекладом богослужбових книг слов’янською мовою, що стало важливим кроком для розвитку слов’янської культури. Кирило також здобув глибоку богословську освіту і багато років викладав у Константинополі.
Преподобний Ісакій Києво-Печерський – один із перших монахів Києво-Печерської лаври. За переказами, він провів довгий час у суворому усамітненні, присвятивши своє життя молитві та посту. Відомий своїми аскетичними подвигами, він зазнав численних випробувань, зокрема явищ диявола, але залишився вірним своїй вірі.
Дванадцять грецьких майстрів – група будівельників із Візантії, які в XI столітті прибули до Києва на запрошення князя Ярослава Мудрого. Вони заклали основи Києво-Печерської лаври, принесли в Україну архітектурні традиції Візантії та сформували унікальний стиль православних храмів Київської Русі.
Преподобний Авксентій (IV століття) – християнський аскет, який жив у Вифінії (нині територія Туреччини). Він оселився на самоті в печері, ведучи суворе життя у молитві. Його духовна мудрість приваблювала численних учнів, які заснували навколо нього громаду, що згодом стала відомим монастирем.
Також у цей день багато хто святкує День святого Валентина, проте церква не визнає його офіційним святом.
Іменини та день ангела 14 лютого
Цього дня свої іменини святкують власники імен Кирило та Мирон.
Міжнародні свята
14 лютого відзначають не лише як День закоханих, а й кілька важливих міжнародних днів:
- Міжнародний день самотності створений для підтримки тих, хто не перебуває у стосунках, щоб показати, що самотність – це не вирок, а можливість для саморозвитку.
- Міжнародний день дарування книг – ініціатива, спрямована на популяризацію читання та дарування книг як прояву турботи.
- День комп’ютерника – свято, яке відзначають IT-фахівці та всі, хто пов'язаний із комп'ютерною сферою.
Народні традиції й прикмети 14 лютого
14 лютого в народі вважалося днем, коли природа починає готуватися до весни. Наші предки спостерігали за погодою, щоб передбачити, яким буде наступний сезон:
- якщо в цей день тепло – весна буде ранньою;
- якщо на деревах іній – до пізньої весни;
- вітер 14 лютого віщує мінливу погоду в березні.
Щодо заборон вважалося, що в цей день не можна сваритися, адже це може принести нещастя в родину. Також не рекомендується починати нові справи, бо вони можуть бути невдалими.