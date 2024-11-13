Все о дне 14 ноября: церковный праздник, день ангела завтра
Святитель Григорий Палама / Фото: iocc.org
Содержание:
  1. Что празднуют в этот день в мире
  2. Какой церковный праздник завтра, 14 ноября
    1. Святого апостола Филиппа
    2. Подготовка к Рождественскому посту
    3. Святителя Григория Паламы
  3. Какой день ангела и именины 14 ноября
  4. Народные приметы на 14 ноября

Что празднуют в этот день в мире

  • Международный день логопеда – праздник молодой, основан в 2004 году. День должен ознакомить с проблемой нарушения речи и распространить методы работы с ней.
  • Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Такой день был основан с целью информирования человечества о болезни и распространении методов профилактики заболевания среди детей и взрослых. ВОЗ обращает внимание на рост заболеваемости диабетом в мире. Еще сто лет назад люди просто умирали от такой болезни, потому что не было лекарства. Инсулиновые вакцины изобрели только в 1922 году, таким образом сохраняя жизнь больным диабетом.
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Какой церковный праздник завтра, 14 ноября

Святого апостола Филиппа

Филипп был одним из первых апостолов и одним из 12 учеников Христа. После распятия Иисуса апостол отправился проповедовать и обращать в веру людей по другим городам. Он прошел Малую Азию, Сирию, Лидию и Миссию. Часто апостола встречали избиением и изгнанием, но это его не остановило, и он продолжал проповедовать и исцелять людей.

Апостол творил настоящие чудеса, однажды он оживил младенца, умершего на руках матери. Когда апостол прибыл во Фригию, где было много язычников, его заключили в тюрьму и осудили за проповеди, а затем распяли на кресте. Его могилу удалось обнаружить в 2011 году итальянским археологам. Сейчас его мощи перенесены в Рим.

Подготовка к Рождественскому посту

На следующий день после Филиппа начинается Рождественский пост, поэтому его еще называют "Пилипівкою". А День Апостола Филиппа является последним днем перед постом, то есть заговенье, потому что люди готовятся к посту. В этот день можно употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Церковь рекомендует в преддверии поста подготовиться к посту и физически, и духовно. Верующим следует помолиться в этот день. Также для плавного перехода к посту, можно один или два приема пищи сделать постными.

Святителя Григория Паламы

14 ноября церковь чествует и Святителя Григория Паламу. Григорий Палама родился в Константинополе. После получения образования решил отправиться в монашескую жизнь. Один из известных богословов, религиозных деятелей и авторитетов в христианстве. Священнослужитель написал много философско-теологических трудов, оказавших большое влияние на развитие богословия в христианстве. Мощи Григория Паламы хранятся в кафедральном соборе Святого Григория Паламы в городе Салоники в Греции.

Какой день ангела и именины 14 ноября

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, в этот день именины празднуют Филипп, Григорий и Теодор (Федор).

Народные приметы на 14 ноября

В день апостола Филиппа по христианским традициям следует помириться с теми, с кем не было согласия, забыть старые обиды. Не следует плакать и печалиться в этот день, также следует помолиться и попросить у Господа силы пройти пост.

В народных традициях существуют свои приметы:

  • Если в этот день напиться – Бог накажет. Поэтому не следует злоупотреблять алкоголем накануне поста.
  • Если идет дождь – будет хороший урожай пшеницы.
  • А если утром иней – будет хороший урожай овса.
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