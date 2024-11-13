Все о дне 14 ноября: церковный праздник, день ангела завтра

Святитель Григорий Палама / Фото: iocc.org

Что празднуют в этот день в мире

Международный день логопеда – праздник молодой, основан в 2004 году. День должен ознакомить с проблемой нарушения речи и распространить методы работы с ней.

– праздник молодой, основан в 2004 году. День должен ознакомить с проблемой нарушения речи и распространить методы работы с ней. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Такой день был основан с целью информирования человечества о болезни и распространении методов профилактики заболевания среди детей и взрослых. ВОЗ обращает внимание на рост заболеваемости диабетом в мире. Еще сто лет назад люди просто умирали от такой болезни, потому что не было лекарства. Инсулиновые вакцины изобрели только в 1922 году, таким образом сохраняя жизнь больным диабетом.

Какой церковный праздник завтра, 14 ноября

Святого апостола Филиппа

Филипп был одним из первых апостолов и одним из 12 учеников Христа. После распятия Иисуса апостол отправился проповедовать и обращать в веру людей по другим городам. Он прошел Малую Азию, Сирию, Лидию и Миссию. Часто апостола встречали избиением и изгнанием, но это его не остановило, и он продолжал проповедовать и исцелять людей.

Апостол творил настоящие чудеса, однажды он оживил младенца, умершего на руках матери. Когда апостол прибыл во Фригию, где было много язычников, его заключили в тюрьму и осудили за проповеди, а затем распяли на кресте. Его могилу удалось обнаружить в 2011 году итальянским археологам. Сейчас его мощи перенесены в Рим.

Подготовка к Рождественскому посту

На следующий день после Филиппа начинается Рождественский пост, поэтому его еще называют "Пилипівкою". А День Апостола Филиппа является последним днем перед постом, то есть заговенье, потому что люди готовятся к посту. В этот день можно употреблять молочные продукты, яйца и мясо. Церковь рекомендует в преддверии поста подготовиться к посту и физически, и духовно. Верующим следует помолиться в этот день. Также для плавного перехода к посту, можно один или два приема пищи сделать постными.

Святителя Григория Паламы

14 ноября церковь чествует и Святителя Григория Паламу. Григорий Палама родился в Константинополе. После получения образования решил отправиться в монашескую жизнь. Один из известных богословов, религиозных деятелей и авторитетов в христианстве. Священнослужитель написал много философско-теологических трудов, оказавших большое влияние на развитие богословия в христианстве. Мощи Григория Паламы хранятся в кафедральном соборе Святого Григория Паламы в городе Салоники в Греции.

Какой день ангела и именины 14 ноября

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, в этот день именины празднуют Филипп, Григорий и Теодор (Федор).

Народные приметы на 14 ноября

В день апостола Филиппа по христианским традициям следует помириться с теми, с кем не было согласия, забыть старые обиды. Не следует плакать и печалиться в этот день, также следует помолиться и попросить у Господа силы пройти пост.

В народных традициях существуют свои приметы: