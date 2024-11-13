Усе про день 14 листопада: церковне свято, день ангела завтра

Кого вшановує церква 14 листопада, які міжнародні свята сьогодні та які народні прикмети цього дня

Святитель Григорій Палама / Фото: iocc.org

Що святкують цього дня у світі

Міжнародний день логопеда – свято молоде, започатковане 2004 року. День має не маті звернути увагу та поширити методи роботи з порушенням мовлення.

– свято молоде, започатковане 2004 року. День має не маті звернути увагу та поширити методи роботи з порушенням мовлення. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Цей день заснували з метою інформування людства про хворобу та поширення методів профілактики захворювання серед дітей та дорослих. ВООЗ звертає увагу на зростання захворюваності на діабет у світі. Ще сто років тому люди просто помирали від такої хвороби, оскільки не було ліків. Інсулінові вакцини винайшли тільки у 1922 році, таким чином зберігаючи життя хворим на діабет.

Яке церковне свято завтра, 14 листопада

Святого апостола Пилипа

Пилип був одним з перших апостолів та одним з 12 учнів Христа. Після розп’яття Ісуса апостол вирушив проповідувати та навертати людей в інших містах. Він пройшов Малу Азію, Сирію, Лідію і Місію. Часто апостола зустрічали побиттям та вигнанням, але це його не спинило, і він продовжував проповідувати та зцілювати людей.

Апостол творив справжні дива, одного разу він оживив немовля, що померло на руках матері. Коли апостол прибув до Фрігії, де було багато язичників, його ув’язнили та засудили за проповіді, а потім розіп'яли на хресті. Його могилу вдалося віднайти 2011 року італійським археологам. Зараз його мощі перенесені до Риму.

Заговини на Різдвяний піст (Пилипівку)

Наступного дня після свята апостола Пилипа розпочинається Різдвяний піст, саме тому його ще називають Пилипівкою. А День апостола Пилипа є останнім днем перед постом, тобто заговинами, тому що люди готуються до посту. Цього дня ще можна вживати молочні продукти, яйця та м’ясо. Церква рекомендує у переддень посту підготуватися до постування і фізично, і духовно. Вірянам слід помолитися у цей день. Також для плавного переходу до посту, можна один або два рази приймання їжі зробити пісними.

Святителя Григорія Палами

14 листопада церква вшановує і святителя Григорія Паламу. Григорій Палама народився у Константинополі. Після здобуття освіти вирішив податися у чернече життя. Один з відомих богословів, релігійних діячів та авторитетів у християнстві. Священнослужитель написав багато філософсько-теологічних праць, що мали великий вплив на розвиток богослов’я у християнстві. Мощі Григорія Палами зберігаються у кафедральному соборі Святого Григорія Палами у місті Салоніки в Греції.

Який день ангела та іменини 14 листопада

Відповідно до нового церковного календаря, запровадженого в Україні, цього дня іменини святкують Пилип, Григорій та Теодор (Федір).

Народні прикмети на 14 листопада

У день апостола Пилипа за християнськими традиціями слід помиритися з тими, з ким не було злагоди, забути старі образи. Не слід плакати та сумувати цього дня, також слід помолитися і попросити в Господа сил пройти піст.

В народних традиціях існують свої прикмети: