Все о дне 15 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 15 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра,15 февраля

15 февраля в Украине по новому церковному календарю отмечают день апостола Онисима, преподобного Пафнутия, затворщика Киево-Печерского; Пафнутия и дочери его Ефросинии; Виленской иконы Божией матери.

Онисим, апостол из 70, жил в городе Колоссы в Малой Азии. Он уверовал во Христа под влиянием апостола Павла и стал его учеником. Перед своей смертью Павел высвятил Анисима на епископа. И он продолжил дело Павла, проповедуя христианство в Греции и Малой Азии. За свою деятельность принял мученическую смерть.

Пафнутий-затворник – Киево-Печерский монах, живший в 12-13 веке. Его мощи хранятся в Дальних пещерах.

Преподобная Ефросинья была монахом в мужском монастыре. Она тайно убежала, чтобы не выходить замуж. 35 лет она посвятила монашеской жизни. А перед смертью открыла тайну своему овдовевшему отцу Пафнутию. После смерти дочери, отец похоронил ее, сохранив ее тайну, и сам продолжил монашеский подвиг дочери в той же келье.

Виленская икона – икона Божией Матери, написанная при ее жизни апостолом Лукой. Имеет такое название из-за места пребывания – литовский город Вильно. Икона была перенесена из Палестины в Константинополь, а затем подарена князьям Киевской Руси. Позже икона была доставлена в Литовское княжество. Икона много лет скрывалась и оберегалась от разных нападающих. Во время Первой Мировой войны была вывезена в Москву. И с тех пор ее судьба неизвестна.

По юлианскому календарю до 2023 года в Украине 15 февраля отмечали праздник Сретения Господнего

Именины и день ангела 15 февраля

По новому церковному календарю в Украине 15 февраля свои именины празднуют Онисий и Ефросинья.

Какой день ангела 15 февраля / Фото: Pixabay

Государственные и международные праздники

15 февраля международное сообщество отмечает День борьбы с детским раком. День призван обратить внимание мира на проблему распространения среди детей заболеваний раком. Мероприятие основано в 2002 году и имеет целью продвигать во всех странах доступность для детей и подростков лекарств и медицинского обеспечения, независимо от финансовых возможностей и региона проживания.

Европейский день операционной медсестры. Основан в 2009 году странами Европы с целью почтить представителей этой профессии, а также подчеркнуть важность этой работы в обеспечении необходимого ухода за больными.

15 февраля в Украине отмечается День киберспорта. Это праздник в честь соревнований в цифровом пространстве, где участники соревнуются в компьютерных играх и используют для этого компьютер, ноутбук и мышку.

Народные традиции и приметы 15 февраля

В народных славянских традициях 15 февраля называли Онисимовым днем. А самого Онисима считали защитником пастухов и овец. В этот день было принято убирать в домах, наводить порядок. Запрещалось сплетничать и обманывать.

Среди народных примет можно услышать следующие: