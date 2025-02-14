Усе про день 15 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 15 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 15 лютого

15 лютого в Україні за новим церковним календарем святкують день апостола Онисима, преподобного Пафнутія, затвірника Києво-Печерського; Пафнутія і дочки його Єфросинії; Віленської ікони Божої матері.

Онисим, апостол із 70, жив у місті Колоси у Малій Азії. Він увірував у Христа під впливом апостола Павла й став його учнем. Перед своєю смертю Павло висвятив Онисима на єпископа. Й він продовжив справу Павла, проповідуючи християнство у Греції та Малій Азії. За свою діяльність прийняв мученицьку смерть.

Пафнутій-затвірник – Києво-Печерський монах, що жив у 12-13 столітті. Його мощі зберігаються у Дальніх печерах.

Преподобна Єфросинія була ченцем у чоловічому монастирі. Вона таємно втекла, щоб не виходити заміж. 35 років вона присвятила чернечому життю. А перед смертю відкрила таємницю своєму овдовілому батьку Пафнутію. Після смерті доньки, батько поховав її, зберігши її таємницю, і сам продовжив чернечий подвиг доньки у тій самій келії.

Віленська ікона – ікона Божої Матері, що була написана за її життя апостолом Лукою. Має таку назву через місце перебування – литовське місто Вільно. Ікона була перенесена з Палестини до Константинополя, а потім подарована князям Київської Русі. Пізніше ікона була привезена до Литовського князівства. Ікона багато років переховувалася та рятувалася від різних нападників. В часи Першої Світової війни була вивезена до Москви. І відтоді її доля невідома.

За юліанським календарем до 2023 року в Україні 15 лютого святкували свято Стрітення Господнього

Іменини та день ангела 15 лютого

За новим церковним календарем в Україні 15 лютого свої іменини святкують Онисій та Єфросинія.

Який день ангела 15 лютого / Фото: Pixabay

Державні та міжнародні свята

15 лютого міжнародна спільнота святкує День боротьби з дитячим раком. День покликаний привернути увагу світу до проблеми поширення серед дітей захворювань на рак. Захід заснований у 2002 році й має не меті просувати у всіх країнах доступність для дітей та підлітків ліків та медичного забезпечення, незалежно від фінансових можливостей та регіону проживання.

Європейський день операційної медичної сестри. Започатковано у 2009 році країнами Європи з метою вшанувати представників цієї професії, а також підкреслити важливість цієї роботи у забезпеченні необхідного догляду хворих.

15 лютого в Україні святкують День кіберспорту. Це свято на честь змагань у цифровому просторі, де учасники змагаються у комп’ютерних іграх і використовують для цього комп’ютер, ноутбук та мишку.

Народні традиції і прикмети 15 лютого

В народних слов’янських традиціях 15 лютого називали Онисимовим днем. А самого Онисима вважали захисником пастухів та овець. Цього дня було заведено прибирати в помешканнях, наводити лад. Заборонялося пліткувати й обманювати.

Серед народних прикмет можна почути такі: