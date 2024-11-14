Все о дне 15 ноября: церковный праздник, день ангела завтра

Паїсій Величковський. Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Какой церковный праздник 15 ноября

15 ноября – первый день Рождественского поста. Это весьма важный день для христиан, поскольку они начинают подготовку к Рождеству – одному из самых больших праздников в году. Рождественский пост также называется Филиппов пост, поскольку начинается сразу после дня апостола Филиппа.

День Мучеников Гурия, Самона и Авива

Самон и Гурий жили во времена гонений христиан в период правления императора Диоклетиана. Они были схвачены и подвергнуты пыткам, но не отреклись от веры и остались преданными Иисусу Христу. Друзья мучеников забрали их тела и похоронили с почестями по христианским обычаям.

Авив жил много лет спустя, он был диаконом, когда начались с новой волной гонения христиан, он сам пришел к императору, потому что не желал, чтобы пострадали другие люди, пока его будут искать. Он был приговорен к сожжению и сам вошел в огонь, читая молитву. Похоронили святого рядом с могилами мучеников Гурия и Самона. По религиозным преданиям, те, кто молились святым мученикам, видели многочисленные чудеса.

Преподобного Паисия Величковского

Паисий Величковский был праведным образцом монашества. Преподобный – один из творцов славянской аскетической литературы, ставшей первоисточником православного монашества. Перевел на церковнославянский язык важные церковные произведения и написал антологию "Добротолюбие", важную для Украинской церкви и восточного православия.

Паисий Величковский, в детстве Петр, был родом из Полтавы, сын известного украинского поэта Ивана Величковского. Еще в детстве заинтересовался монашеской жизнью, ради этого бросил обучение в Киеве. Много лет провел на горе Афон в Греции, вел аскетичную жизнь. Там он начал собирать греческие рукописи и заниматься их переводом, что стало делом его жизни.

Среди учеников и монахов преподобного было много казаков. Очень часто старые казаки Запорожской Сечи становились монахами и отправлялись на святую гору Афон. Большинство учеников Паисия составляли бывшие казаки. Поэтому и монастыри под патронатом Паисия Величковского в большинстве своем были казацкими монастырями.

Купятицкой иконы Божией Матери

Святыня была найдена девочкой, которая пасла скот, в селе Купятичи в Беларуси в 1180 году. Икона излучала свет в виде креста. История иконы связана с исчезновениями и чудесными обретениями. Во время татарского нападения икона исчезла, а позже была найдена случайно вернувшимся с Афона монахом. Затем ее перенесли в сельскую церковь, на месте которой впоследствии появился Свято-Введенский мужской монастырь. Святой Афанасий называл Купятицкую икону Божией Матери величайшей святыней Речи Посполитой. Где сейчас находится икона – неизвестно. В Украине она всегда была очень почитаемой.

Чей день ангела отмечать завтра

По церковному календарю, принятому в Украине, 15 ноября свои именины празднуют Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп и Хома.

Народные приметы в день Гурия, Самона и Авива

По народным традициям, в этот день было принято закупать зерно для скота, сено и солому. Для укрепления здоровья считалось полезным делать водные процедуры – ходить в баню или принимать ванную. К народным приметам относятся следующие: