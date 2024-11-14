Усе про день 15 листопада: церковне свято, день ангела завтра

Паїсій Величковський. Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Яке церковне свято 15 листопада

15 листопада – перший день Різдвяного посту. Досить важливий день для християн, оскільки вони розпочинають підготовку до Різдва — одного з найбільших свят у році. Різдвяний піст також має назву Пилипівський, оскільки починається одразу після дня апостола Пилипа.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

Самон та Гурій жили у часи гонінь християн під час правління імператора Діоклетіана. Вони були схоплені та піддані тортурам, але не зреклися віри й лишилися відданими Ісусу Христу. Друзі мучеників забрали їх тіла і поховали з почестями за християнськими звичаями.

Авів жив багато років потому, він був дияконом, коли почалися з новою хвилею гоніння християн, він сам прийшов до імператора, бо не бажав, щоб постраждали інші люди, поки його шукатимуть. Він був приречений до спалення і сам увійшов у вогонь, читаючи молитву. Поховали святого поруч з могилами мучеників Гурія і Самона. За релігійними переказами, ті, хто молилися святим мученикам, бачили численні чудеса.

Преподобного Паїсія Величковського

Паїсій Величковський був праведним взірцем чернецтва. Преподобний – один із творців слов’янської аскетичної літератури, що стала першоджерелом православного чернецтва. Переклав на церковнослов'янську мову важливі церковні твори й уклав антологію "Добротолюбіє", важливу для Української церкви та східного православ'я.

Паїсій Величковський, у дитинстві Петро, був родом з Полтави, син відомого українського поета Івана Величковського. Ще в дитинстві зацікавився чернецьким життям, для цього покинув і навчання у Києві. Багато років провів на горі Афон у Греції, вів аскетичне життя. Саме там він почав збирати грецькі рукописи та займатися їх перекладом, що стало справою його життя.

Серед учнів та ченців преподобного було багато козаків. Дуже часто старі козаки Запорізької Січі ставали ченцями та вирушали на святу гору Афон до преподобного Паїсія. Тому і монастирі під патронатом Паїсія Величковського здебільшого були козацькими монастирями.

Куп’ятицької ікони Божої Матері

Святиня була знайдена дівчинкою, яка пасла худобу, в селі Куп’ятичі в Білорусі 1180 року. Ікона випромінювала світло у вигляді хреста. Історія ікони пов'язана зі зникненнями та чудесними знахідками. Під час татарського нападу ікона зникла, а пізніше була знайдена випадково ченцем, який повернувся з Афону. Потім її перенесли до сільської церкви, на місці якої згодом з'явився Свято-Введенський чоловічий монастир. Святий Афанасій називав Куп’ятицьку ікону Божої Матері найбільшою святинею Речі Посполитої. Де зараз ікона – невідомо. В Україні вона завжди була дуже шанованою.

Чий день ангела відзначати завтра

За церковним календарем, запровадженим в Україні, 15 листопада свої іменини святкують Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип і Хома.

Народні прикмети на день Гурія, Самона й Авіва

За народними традиціями у цей день було заведено закуповувати зерно для худоби, сіно та солому. Для зміцнення здоров’я вважалося добрим робити водні процедури – ходити до лазні або приймати ванну. До народних прикмет належать такі: