Все о дне завтра, 3 января: какой праздник, день ангела и чего нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 3 января
Христианская церковь в Украине в этот день чтит Пророка Малахию и святого мученика Гордия.
Святой мученик Гордий стал символом мужества и преданности в православии. Гордей родился в христианской семье в городе Кесария Каппадокийская. Взрослым он пошел служить в армию и сделал неплохую карьеру военного, занимал руководящую должность.
Но когда начались гонения христиан, Гордий открыто выступил против префекта в защиту христианской веры. За это его подвергли пыткам и казнили. Но до самого конца Гордий оставался верен и предан Иисусу Христу.
Пророк Малахия – последний ветхозаветный пророк. Он предрек явление Иоанна Предтечи и приход Мессии. Малахия жил приблизительно в V веке до н.э. Его пророчества представлены в Книге пророка Малахии, это последняя книга пророчеств в Ветхом Завете. Пророк Малахия был последним пророком перед пришествием Иисуса на землю.
Именины и день ангела завтра, 3 января
По действующему церковному календарю в Украине 3 января отмечается день ангела Гордия.
Народные традиции и запреты 3 января
В этот день еще продолжаются украинские народные Святки. В этот период молодежь и дети еще колядуют и щедруют.
Но традиционно к народным праздникам существует и несколько запретов:
- в день Гордия запрещено хвастаться чем-либо: то ли достатком, то ли здоровьем, то ли успехом – ибо Гордий накажет и заберет все добро;
- запрещен также тяжелый физический труд, поскольку продолжаются зимние обрядовые праздники;
- нельзя ссориться и ругаться, а также оскорблять и обижаться.