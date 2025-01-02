Все о дне завтра, 3 января: какой праздник, день ангела и чего нельзя делать
Какой праздник 3 января / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 3 января
  2. Именины и день ангела завтра, 3 января
  3. Народные традиции и запреты 3 января

Какой церковный праздник завтра, 3 января

Христианская церковь в Украине в этот день чтит Пророка Малахию и святого мученика Гордия.

Святой мученик Гордий стал символом мужества и преданности в православии. Гордей родился в христианской семье в городе Кесария Каппадокийская. Взрослым он пошел служить в армию и сделал неплохую карьеру военного, занимал руководящую должность.

Но когда начались гонения христиан, Гордий открыто выступил против префекта в защиту христианской веры. За это его подвергли пыткам и казнили. Но до самого конца Гордий оставался верен и предан Иисусу Христу.

Пророк Малахия – последний ветхозаветный пророк. Он предрек явление Иоанна Предтечи и приход Мессии. Малахия жил приблизительно в V веке до н.э. Его пророчества представлены в Книге пророка Малахии, это последняя книга пророчеств в Ветхом Завете. Пророк Малахия был последним пророком перед пришествием Иисуса на землю.

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Именины и день ангела завтра, 3 января

Все о дне завтра, 3 января: какой праздник, день ангела и чего нельзя делать
День ангела 3 января / Фото: Pexels

По действующему церковному календарю в Украине 3 января отмечается день ангела Гордия.

Народные традиции и запреты 3 января

В этот день еще продолжаются украинские народные Святки. В этот период молодежь и дети еще колядуют и щедруют.

Но традиционно к народным праздникам существует и несколько запретов:

  • в день Гордия запрещено хвастаться чем-либо: то ли достатком, то ли здоровьем, то ли успехом – ибо Гордий накажет и заберет все добро;
  • запрещен также тяжелый физический труд, поскольку продолжаются зимние обрядовые праздники;
  • нельзя ссориться и ругаться, а также оскорблять и обижаться.
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