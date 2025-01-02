Все о дне завтра, 3 января: какой праздник, день ангела и чего нельзя делать

Что отмечать на третий день нового 2025 года по церковному календарю и какие запреты соблюдать

Какой праздник 3 января / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 3 января

Христианская церковь в Украине в этот день чтит Пророка Малахию и святого мученика Гордия.

Святой мученик Гордий стал символом мужества и преданности в православии. Гордей родился в христианской семье в городе Кесария Каппадокийская. Взрослым он пошел служить в армию и сделал неплохую карьеру военного, занимал руководящую должность.

Но когда начались гонения христиан, Гордий открыто выступил против префекта в защиту христианской веры. За это его подвергли пыткам и казнили. Но до самого конца Гордий оставался верен и предан Иисусу Христу.

Пророк Малахия – последний ветхозаветный пророк. Он предрек явление Иоанна Предтечи и приход Мессии. Малахия жил приблизительно в V веке до н.э. Его пророчества представлены в Книге пророка Малахии, это последняя книга пророчеств в Ветхом Завете. Пророк Малахия был последним пророком перед пришествием Иисуса на землю.

Именины и день ангела завтра, 3 января

День ангела 3 января / Фото: Pexels

По действующему церковному календарю в Украине 3 января отмечается день ангела Гордия.

Народные традиции и запреты 3 января

В этот день еще продолжаются украинские народные Святки. В этот период молодежь и дети еще колядуют и щедруют.

Но традиционно к народным праздникам существует и несколько запретов: