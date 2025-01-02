Усе про день завтра, 3 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Що відзначати на третій день нового 2025 року за церковним календарем та яких заборон дотримуватися

Яке свято 3 січня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 3 січня

Християнська церква в Україні в цей день вшановує пророка Малахію та святого мученика Гордія.

Святий мученик Гордій став символом мужності та відданості у православ’ї. Гордій народився у християнській сім’ї в місті Кесарія Каппадокійська. Дорослим він пішов служити у військо і зробив непогану кар’єру військового, мав керівну посаду.

Але коли почалися гоніння християн, Гордій відкрито виступив проти префекта на захист християнської віри. За це його піддали катуванням і стратили. Але до самого кінця Гордій лишався вірним та відданим Ісусу Христу.

Пророк Малахія – останній старозаповітний пророк. Він пророкував явлення Іоанна Предтечі та прихід Месії. Малахія жив приблизно в V столітті до н.е. Його пророцтва подані в Книзі пророка Малахії, це остання книга пророцтв у Старому Завіті. Пророк Малахія був останнім пророком перед приходом Ісуса на землю.

Чиї іменини та день ангела завтра, 3 січня

День ангела 3 січня / Фото: Pexels

За чинним церковним календарем в Україні 3 січня відзначається день ангела Гордія.

Народні традиції та заборони 3 січня

В цей день ще тривають українські народні Святки. В цей період молодь та діти ще колядують та щедрують. У народі заведено на Гордіїв день випікати ватрушки, булочки з кисломолочним сиром, це вважається до щастя на весь майбутній рік.

Але традиційно до народних свят існує і кілька заборон: