Усе про день завтра, 3 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 3 січня
Християнська церква в Україні в цей день вшановує пророка Малахію та святого мученика Гордія.
Святий мученик Гордій став символом мужності та відданості у православ’ї. Гордій народився у християнській сім’ї в місті Кесарія Каппадокійська. Дорослим він пішов служити у військо і зробив непогану кар’єру військового, мав керівну посаду.
Але коли почалися гоніння християн, Гордій відкрито виступив проти префекта на захист християнської віри. За це його піддали катуванням і стратили. Але до самого кінця Гордій лишався вірним та відданим Ісусу Христу.
Пророк Малахія – останній старозаповітний пророк. Він пророкував явлення Іоанна Предтечі та прихід Месії. Малахія жив приблизно в V столітті до н.е. Його пророцтва подані в Книзі пророка Малахії, це остання книга пророцтв у Старому Завіті. Пророк Малахія був останнім пророком перед приходом Ісуса на землю.
Чиї іменини та день ангела завтра, 3 січня
За чинним церковним календарем в Україні 3 січня відзначається день ангела Гордія.
Народні традиції та заборони 3 січня
В цей день ще тривають українські народні Святки. В цей період молодь та діти ще колядують та щедрують. У народі заведено на Гордіїв день випікати ватрушки, булочки з кисломолочним сиром, це вважається до щастя на весь майбутній рік.
Але традиційно до народних свят існує і кілька заборон:
- у день Гордія заборонено вихвалятися будь-чим: чи то достатком, чи то здоров’ям, чи успіхом – бо Гордій покарає і забере все добро;
- заборонена також важка фізична праця, оскільки тривають зимові обрядові свята;
- не можна сваритися та лаятися, а також ображати та ображатися.