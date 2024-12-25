Скільки днів потрібно святкувати Різдво: точні дати
Що таке Святки
Святки — це особливий період, пов'язаний із різдвяними святами, що триває дванадцять днів, від Різдва до Водохреща. У традиційному християнському календарі цей час вважається святковим і духовно важливим. Він відзначається урочистостями, обрядами, колядуваннями, а також магічними ритуалами, які збереглися ще з дохристиянських часів. Назва "Різдвяні Святки" часто використовується в православному контексті, підкреслюючи зв'язок із народженням Ісуса Христа.
Святки традиційно поділяють на "Святі вечори" – від Різдва до Нового року та "Страшні вечори" – від Нового року до Водохреща. У цей час українці колядують, щедрують, і навіть ворожать за старовинними традиціями.
Скільки тривають Різдвяні свята в Україні за новим церковним календарем
Різдвяні свята в Україні розпочинаються 25 грудня Різдвом Христовим і завершуються святом Водохреща. Святковий період триває до 6 січня, коли ми святкуємо Водохреще, яке завершує цикл зимових свят в Україні. Ті українці, що продовжують дотримуватись юліанського календаря відповідно Святки розпочинають з 7 січня і завершують 19 січня.
На державному рівні у 2024-2025 роках в Україні відзначають зимові свята вже за новоюліанським календарем. Це означає, що офіційно Різдво ми відзначаємо 25 грудня, а Водохреще – 6 січня, яким і завершуються Святки. Проте, у зв'язку з воєнним станом, який триває в Україні, усі свята на державному рівні не є вихідними днями.
У християнській традиції весь період Святок має глибоке духовне значення. Він є не тільки часом радості, а й духовного очищення, прощення та благодаті. Окрім релігійної складової, це також час зимових народних звичаїв. Відомі традиції, як-от колядки, щедрівки, посівання та ворожіння, додають особливої атмосфери до цих днів.
Що категорично не можна робити на Святки
У період Святок важливо дотримуватися певних правил та уникати заборон, щоб не порушити святковий дух. Деякі з них мають релігійний або магічний характер, інші – зумовлені народними звичаями. Ось головні з них:
- Не прибирати та не виносити сміття. Вважається, що цим можна "винести" з дому добробут та удачу.
- Не прати, шити чи вишивати. Ручна робота вважається небажаною, оскільки це символізує зневагу до свята.
- Не сваритися та не ображати інших. Святки – це час миру, добра та прощення.
- Не виконувати тяжкої фізичної праці. У цей період більше уваги приділяється молитвам, родинному спілкуванню та обрядовості.
Водночас існує безліч обрядів, які активно виконуються протягом Святок. Наприклад:
- Колядки та щедрівки – традиційні піснеспіви, що славлять народження Христа та бажають добра господарям осель.
- Ворожіння – особливий обряд, що зберігся з дохристиянських часів, для дівчат і жінок.
Святки – це дивовижний час, що гармонійно поєднав духовність та народні традиції. Важливо пам'ятати, що всі заборони й приписи мають на меті підтримання святкового духу, збереження родинного затишку та повагу до давніх звичаїв.