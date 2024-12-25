Скільки днів потрібно святкувати Різдво: точні дати

Як довго триватимуть Святки в Україні – читайте в матеріалі LIGA.net

Скільки днів святкувати Різдво 2024 / Фото: wikipedia

Що таке Святки

Святки — це особливий період, пов'язаний із різдвяними святами, що триває дванадцять днів, від Різдва до Водохреща. У традиційному християнському календарі цей час вважається святковим і духовно важливим. Він відзначається урочистостями, обрядами, колядуваннями, а також магічними ритуалами, які збереглися ще з дохристиянських часів. Назва "Різдвяні Святки" часто використовується в православному контексті, підкреслюючи зв'язок із народженням Ісуса Христа.

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Святки традиційно поділяють на "Святі вечори" – від Різдва до Нового року та "Страшні вечори" – від Нового року до Водохреща. У цей час українці колядують, щедрують, і навіть ворожать за старовинними традиціями.

Що таке Святки / Фото: wikipedia

Скільки тривають Різдвяні свята в Україні за новим церковним календарем

Різдвяні свята в Україні розпочинаються 25 грудня Різдвом Христовим і завершуються святом Водохреща. Святковий період триває до 6 січня, коли ми святкуємо Водохреще, яке завершує цикл зимових свят в Україні. Ті українці, що продовжують дотримуватись юліанського календаря відповідно Святки розпочинають з 7 січня і завершують 19 січня.

На державному рівні у 2024-2025 роках в Україні відзначають зимові свята вже за новоюліанським календарем. Це означає, що офіційно Різдво ми відзначаємо 25 грудня, а Водохреще – 6 січня, яким і завершуються Святки. Проте, у зв'язку з воєнним станом, який триває в Україні, усі свята на державному рівні не є вихідними днями.

У християнській традиції весь період Святок має глибоке духовне значення. Він є не тільки часом радості, а й духовного очищення, прощення та благодаті. Окрім релігійної складової, це також час зимових народних звичаїв. Відомі традиції, як-от колядки, щедрівки, посівання та ворожіння, додають особливої атмосфери до цих днів.

Більше про вихідні на Різдво у статті "Чи будуть вихідні на Різдво і Новий рік: офіційні дати"

12 днів Святок, скільки тривають різдвяні свята в Україні / Фото: wikipedia

Що категорично не можна робити на Святки

У період Святок важливо дотримуватися певних правил та уникати заборон, щоб не порушити святковий дух. Деякі з них мають релігійний або магічний характер, інші – зумовлені народними звичаями. Ось головні з них:

Не прибирати та не виносити сміття. Вважається, що цим можна "винести" з дому добробут та удачу.

Вважається, що цим можна "винести" з дому добробут та удачу. Не прати, шити чи вишивати. Ручна робота вважається небажаною, оскільки це символізує зневагу до свята.

Ручна робота вважається небажаною, оскільки це символізує зневагу до свята. Не сваритися та не ображати інших. Святки – це час миру, добра та прощення.

Святки – це час миру, добра та прощення. Не виконувати тяжкої фізичної праці. У цей період більше уваги приділяється молитвам, родинному спілкуванню та обрядовості.

Традиції Різдвяних Святок / Фото: wikipedia

Водночас існує безліч обрядів, які активно виконуються протягом Святок. Наприклад:

Колядки та щедрівки – традиційні піснеспіви, що славлять народження Христа та бажають добра господарям осель.

Ворожіння – особливий обряд, що зберігся з дохристиянських часів, для дівчат і жінок.

Святки – це дивовижний час, що гармонійно поєднав духовність та народні традиції. Важливо пам'ятати, що всі заборони й приписи мають на меті підтримання святкового духу, збереження родинного затишку та повагу до давніх звичаїв.