Сколько дней нужно праздновать Рождество: точные даты

Как долго длятся Рождественские праздники в Украине – читайте в материале LIGA.net

Сколько дней праздновать Рождество 2024 года / Фото: wikipedia

Что такое Святки

Святки — это особый период, который длится двенадцать дней, от Рождества до Крещения. В традиционном христианском календаре это время считается праздничным и духовно важным. Он отмечается торжествами, обрядами, колядованием, а также магическими ритуалами, сохранившимися еще с дохристианских времен. Название "Рождественские Святки" часто используется в православном контексте, подчеркивая связь с рождением Иисуса Христа.

Святки традиционно разделяют на "Святые вечера" – от Рождества до Нового года и "Страшные вечера" – от Нового года до Крещения. В это время украинцы колядуют, щедруют и даже гадают по старинным традициям.

Что такое Святки / Фото: wikipedia

Сколько длятся Рождественские праздники в Украине по новому церковному календарю

Рождественские праздники в Украине начинаются 25 декабря Рождеством и завершаются праздником Крещения. Праздничный период длится до 6 января, когда мы празднуем Крещение, которое завершает цикл зимних праздников в Украине. Те украинцы, которые продолжают соблюдать юлианский календарь, соответственно, Святки начинают с 7 января и завершают 19 января.

На государственном уровне в 2024-2025 годах в Украине отмечают зимние праздники уже по новоюлианскому календарю. Это означает, что официально Рождество мы отмечаем 25 декабря, а Крещение – 6 января, которым и завершаются Святки. Однако, в связи с военным положением, которое продолжается в Украине, все праздники на государственном уровне не являются выходными днями.

В христианской традиции весь период вяток имеет глубокое духовное значение. Кроме религиозной составляющей, это время зимних народных обычаев. Известные традиции, такие как колядки, щедривки, посева и гадания, придают особую атмосферу до сих пор.

Больше о выходных на Рождество в статье "Будут ли выходные на Рождество и Новый год: официальные даты"

12 дней Святок, сколько продолжаются рождественские праздники в Украине / Фото: wikipedia

Что категорически нельзя делать на Святки

В период Святок важно соблюдать определенные правила и избегать запретов, чтобы не нарушить праздничный дух. Некоторые из них носят религиозный или магический характер, другие – обусловлены народными обычаями. Вот главные из них:

Не убирать и не выносить мусор. Считается, что этим можно вынести из дома благополучие и удачу.

Считается, что этим можно вынести из дома благополучие и удачу. Не стирать, шить или вышивать. Ручная работа считается нежелательной, поскольку это символизирует пренебрежение к празднику.

Ручная работа считается нежелательной, поскольку это символизирует пренебрежение к празднику. Не ссориться и не оскорблять других. Святки – это время мира, добра и прощения.

Святки – это время мира, добра и прощения. Не выполнять тяжелого физического труда. В этот период больше внимания уделяется молитвам, семейному общению и обрядности.

Традиции Рождественских Праздников / Фото: wikipedia

В то же время существует множество обрядов, которые активно выполняются в течение Святок.

Колядки и щедривки – традиционные песнопения, славящие рождение Христа и желающие добра хозяевам домов.

Гадание – особый обряд, сохранившийся с дохристианских времен, для девушек и женщин.

Святки – это удивительное время, гармонично соединившее духовность и народные традиции. Важно помнить, что все запреты и предписания направлены на поддержание праздничного духа, сохранение семейного уюта и уважение к древним обычаям.