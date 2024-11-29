Все о 30 ноября: какой праздник, день ангела и народные приметы

30 ноября – церковный и народный праздник Андрея, а также День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ

Какой праздник 30 ноября (Фото: Depositphotos)

Церковный праздник завтра

По новому церковному календарю, 30 ноября христиане в Украине отмечают праздник апостола Андрея Первозванного. Праздник очень важен для украинцев, он также имеет народные традиции. По библейским преданиям, Андрей Первозванный был первым учеником Иисуса Христа, поэтому его так и прозвали.

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После распятия Иисуса все апостолы разошлись по миру проповедовать веру Христову. Апостолу Андрею выпал путь через Скифию, то есть территорию, где образовалась Украина. Проходя мимо киевских холмов, Андрей Первозванный поставил крест и предсказал, что на этих землях будет стоять большой город. Так и произошло: спустя века основали Киев, ставший центром великого могущественного государства – Киевской Руси.

Поэтому Андрей Первозванный почитается в Украине, его памятник стоит на площади, носящей его имя. Также построена церковь Андрея Первозванного, она расположена вблизи Андреевского спуска.

Праздник Андрея имеет и дохристианские традиции, его еще называют Калитой. На Андрея девушкам принято гадать на свою судьбу и любовь. А юношам разрешаются всевозможные шутки и веселье.

Андреевская церковь в Киеве (Фото: Depositphotos)

Какой день ангела и именины 30 ноября

Согласно великому празднику апостола Андрея Первозванного, 30 ноября именины празднуют все Андреи.

Международные и государственные праздники 30 ноября

День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Профессиональный праздник военных украинской армии, служащих в радиотехнических войсках, должен отметить их работу, а также важность их службы. Ведь радиотехнические войска обеспечивают противовоздушную оборону, что особенно важно в настоящее время, когда на Украину почти каждый день идет воздушная атака. Именно радиотехнические войска отвечают за мирное небо и покой украинцев в родных домах.

Профессиональный праздник военных украинской армии, служащих в радиотехнических войсках, должен отметить их работу, а также важность их службы. Ведь радиотехнические войска обеспечивают противовоздушную оборону, что особенно важно в настоящее время, когда на Украину почти каждый день идет воздушная атака. Именно радиотехнические войска отвечают за мирное небо и покой украинцев в родных домах. Международный день "Города за жизнь". День появился в 2002 году как элемент глобального движения против смертной казни. Получил поддержку правозащитных организаций и отмечается в более чем 2000 городах во всем мире. Основан именно 30 ноября, потому что в этот день в 1786 году впервые были отменены пытки и смертная казнь. Это произошло в Великом герцогстве Тосканском.

День появился в 2002 году как элемент глобального движения против смертной казни. Получил поддержку правозащитных организаций и отмечается в более чем 2000 городах во всем мире. Основан именно 30 ноября, потому что в этот день в 1786 году впервые были отменены пытки и смертная казнь. Это произошло в Великом герцогстве Тосканском. Международный день защиты информации, или Международный день компьютерной безопасности. Современный праздник, основанный в 1988 году в США. Такое событие произошло из-за большой "эпидемии компьютерного червя" в том же году, что послужило поводом обратить внимание на компьютерную безопасность и подумать о защите информации в сетях.

или Международный день компьютерной безопасности. Современный праздник, основанный в 1988 году в США. Такое событие произошло из-за большой "эпидемии компьютерного червя" в том же году, что послужило поводом обратить внимание на компьютерную безопасность и подумать о защите информации в сетях. Всемирный день домашних животных – настоящий праздник для любителей животных и тех, кто имеет своих домашних любимцев. Праздник существует с 1931 года. Основан во время конгресса, где собрались представители разных движений охраны природы и окружающей среды. Цель праздника — вызвать у людей чувство ответственности к животным и окружающей среде. А также развивать заботу и хорошее отношение к животным.

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ (Фото: Depositphotos)

Что нельзя делать 30 ноября

На Андреев день в народе всегда существовали приметы и запреты.

В праздник строго запрещено делать тяжелую работу.

Также нельзя убирать в домах.

Женщинам не рекомендуется шить и вышивать в этот день.

На Андрея Первозванного продолжается Рождественский пост, поэтому верующим нельзя есть пищу животного происхождения, а также употреблять алкоголь.