Усе про 30 листопада: яке церковне і державне свято, день ангела та народні прикмети

30 листопада – церковне та народне свято Андрія, а також День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ

Яке свято 30 листопада (Фото: Depositphotos)

Церковне свято завтра

За новим церковним календарем, 30 листопада християни в Україні відзначають свято апостола Андрія Первозваного. Свято дуже важливе для українців, воно також має народні традиції. За біблійними переказами, Андрій Первозваний був першим учнем Ісуса Христа, тому його так і прозвали.

Після розп’яття Ісуса усі апостоли розійшлися світом проповідувати віру Христову. Апостолу Андрію випав шлях через Скіфію, тобто територію, де утворилася Україна. Проходячи повз київські пагорби, Андрій Первозваний поставив хрест і передрік, що на цих землях стоятиме велике місто. Так і сталося: через віки заснували Київ, що став центром могутньої великої держави – Київської Русі.

Тому Андрій Первозваний шанується в Україні, його пам’ятник стоїть на площі, що носить його ж ім’я. Також побудована церква Андрія Первозваного, вона розташована поблизу Андріївського узвозу.

Свято Андрія має і дохристиянські традиції, його ще називають Калитою. На Андрія дівчатам заведено ворожити на свою долю та кохання. А хлопцям дозволяються усілякі жарти та веселощі.

Андріївська церква у Києві (Фото: Depositphotos)

Який день ангела та іменини 30 листопада

Відповідно до великого свята апостола Андрія Первозваного, 30 листопада іменини святкують усі Андрії.

Міжнародні та державні свята 30 листопада

День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ. Професійне свято військових української армії, які служать у радіотехнічних військах, має на меті вшанувати їх роботу, а також відзначити важливість їх служби. Адже радіотехнічні війська забезпечують протиповітряну оборону, що особливо важливо в теперішній час, коли на Україну майже щодня іде повітряна атака. Саме радіотехнічні війська відповідають за мирне небо та спокій українців у рідних домівках.

Професійне свято військових української армії, які служать у радіотехнічних військах, має на меті вшанувати їх роботу, а також відзначити важливість їх служби. Адже радіотехнічні війська забезпечують протиповітряну оборону, що особливо важливо в теперішній час, коли на Україну майже щодня іде повітряна атака. Саме радіотехнічні війська відповідають за мирне небо та спокій українців у рідних домівках. Міжнародний день "Міста за життя". День започаткований 2002 року як елемент глобального руху проти смертної кари. Отримав підтримку правозахисних організацій та відзначається у більш як 2000 міст у всьому світі. Заснований саме 30 листопада, тому що в цей день 1786 року вперше були скасовані тортури та смертна кара. Це сталося у Великому герцогстві Тосканське.

День започаткований 2002 року як елемент глобального руху проти смертної кари. Отримав підтримку правозахисних організацій та відзначається у більш як 2000 міст у всьому світі. Заснований саме 30 листопада, тому що в цей день 1786 року вперше були скасовані тортури та смертна кара. Це сталося у Великому герцогстві Тосканське. Міжнародний день захисту інформації, або Міжнародний день комп’ютерної безпеки. Сучасне свято, що було засноване 1988 року в США. Така подія виникла через велику "епідемію комп’ютерного хробака" того ж року, що послужило приводом звернути увагу на комп’ютерну безпеку та подумати щодо захисту інформації у мережах.

або Міжнародний день комп’ютерної безпеки. Сучасне свято, що було засноване 1988 року в США. Така подія виникла через велику "епідемію комп’ютерного хробака" того ж року, що послужило приводом звернути увагу на комп’ютерну безпеку та подумати щодо захисту інформації у мережах. Всесвітній день домашніх тварин – справжнє свято для любителів тварин і тих, хто має своїх домашніх улюбленців. Свято існує з 1931 року. Започатковане на конгресі, де зібралися представники різних рухів охорони природи та довкілля. Свято має на меті викликати в людей відчуття відповідальності до тварин та довкілля. А також розвивати турботу та добре ставлення до тварин.

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ (Фото: Deposiphotos)

Що не можна робити 30 листопада

На Андріїв день в народі завжди існували прикмети та заборони.

У свято суворо заборонено робити важку роботу.

Також не можна прибирати в домівках.

Жінкам не рекомендується шити та вишивати у цей день.

На Андрія Первозваного триває Різдвяний піст, тож вірянам не можна їсти їжу тваринного походження, а також вживати алкоголь.