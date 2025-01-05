Все о дне 6 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 6 января / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник 6 января

По новоюлианскому календарю, церковному календарю, действующему в Украине, 6 января христиане отмечают Крещение Господне и Богоявление. За христианскими верованиями Крещения и Богоявление почитаются как отдельные события, хотя они происходили в одно и то же время, в одном и том же месте.

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Крещение Господне символизирует собой обряд крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому праздник иногда называют Иордан. Церковь освящает воду, а верующие стремятся этот день прожить правильно и духовно.

6 января – праздник Крещения Господня / Фото: etnoxata.com.ua

История праздника Богоявления менее известна среди верующих. Когда Иисус принял крещение на реке Иордан и ступил на землю, с неба послышался голос Господа, который назвал его своим сыном. И на Иисуса спустился Святой Дух в образе голубя. Православная и Греко-католическая церковь видят знамение Божественной Святой Троицы: Господа Бога, Сына Божьего и Святого Духа.

По христианским убеждениям эти отдельные события имеют важное значение для человечества и чествуются как отдельные праздники, но в один день, поскольку и происходили в одно и то же время.

Следует напомнить, что до принятия нового церковного календаря, до 2023 года 6 января отмечали Сочельник перед Рождеством Христовым.

Международные праздники в этот день

Всемирный день детей-сирот войны. Важный день призван привлечь внимание и объединиться для поддержки детей, потерявших родителей из-за войны. В Украине день сейчас имеет особое значение, ведь идет война в нашей стране, и многие дети уже потеряли своих родителей. Во всем мире миллионы детей потеряли одного или двух родителей из-за военных действий.

Международные организации по защите прав детей привлекают внимание к тяжелой судьбе детей-сирот. Но основная цель мероприятия – организация усыновления и устройства детей в новые семьи.

День объятий, неожиданный праздник, который придумали любители обниматься. Точно кто и когда начал праздник объятий – неизвестно. Но происходит праздник из США. Цель праздника – показать людям, что объятия имеют целебную силу и важны для эмоционально-психологического состояния человека. В такой день можно обнять не только близких, но и всех, кто рядом.

Народные традиции и запреты 6 января

Этот день обладает крепкими народными традициями, ведь отмечается праздник Крещения. Это народный славянский праздник, имеющий многовековую историю. По представлениям наших предков, вся вода во всех водоемах в этот день от полуночи до полуночи обладает магической силой и целебными свойствами. Поэтому в этот день существует несколько народных традиций.

Купаться в открытых водоемах.

Окроплять водой скот и усадьбу на благополучие и хороший урожай.

Утром умывать детей водой из колодца или из реки, чтобы они были здоровы.

Традиции и приметы 6 января / Фото: etnoxata.com.ua

Среди христианских обычаев, которые переплелись с народными – освящение воды в церквях. Крещение замыкает цикл народных зимних праздников украинцев, поэтому поются специальные крещенские колядки, ведь заканчивается период колядования. До последнего дня колядования есть и несколько запретов:

нельзя выливать освященную воду;

нельзя стирать в этот день, чтобы не осквернить целебную воду;

нельзя спорить со своими близкими;

запрещено ругаться и сквернословить;

нельзя желать кому-нибудь зла или вспоминать обиды;

нельзя делать тяжелую работу по дому, шить и вышивать.

По представлениям наших предков, Крещенский день магический, и за ним пророчили следующий год. К народным приметам относятся следующие:

если крещенская ночь ясная и много звезд на небе – то скот даст потомство и хозяйство будет расти;

если на Крещение сильная вьюга, то будет урожай меда, обладающий целебными свойствами;

если падает снег или дождь, а небо пасмурное, то лето будет теплым и дождливым, а значит и урожайным;

если погода ясная и сухая, то и лето будет сухим;

сны, которые снятся в ночь на Крещение, предсказывают будущее.

Славяне верили, что в эту ночь небеса открываются всем, и все молитвы и все желания будут услышаны. Крестить ребенка в этот день – особенно хороший знак, ребенок проживет долгую и счастливую жизнь.