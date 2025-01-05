Усе про день 6 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 6 січня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято 6 січня

За новоюліанським календарем, церковним календарем, що діє в Україні, 6 січня християни святкують Хрещення Господнє та Богоявлення. За християнськими віруваннями Хрещення та Богоявлення вшановуються як окремі події, хоча вони відбувалися в один і той самий час, в одному й тому ж місці.

Хрещення Господнє символізує собою обряд хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Тому свято іноді називають Йордан. Церква до вшанування освячує воду, а віряни прагнуть цей день прожити правильно й духовно.

6 січня – свято Водохреща / Фото: etnoxata.com.ua

Історія свята Богоявлення менш відома серед вірян. Коли Ісус прийняв хрещення на річці Йордан і ступив на землю, з неба почувся голос Господа, що назвав його своїм сином. І на Ісуса спустився Святий Дух в образі голуба. Православна та Греко-католицька церква вбачають знамення Божественної Святої Трійці: Господа Бога, Сина Божого та Святого Духа.

За християнськими переконаннями ці окремі події мають важливе значення для людства і вшановуються як окремі свята, але в один день, оскільки й відбувалися в один і той самий час.

Слід нагадати, що до ухвалення нового церковного календаря, до 2023 року 6 січня святкували Святвечір перед Різдвом Христовим.

Міжнародні свята у цей день

Всесвітній день дітей-сиріт війни. Важливий день покликаний привернути увагу та об’єднатися для підтримки дітей, що втратили батьків через війну. В Україні день зараз має особливе значення, адже триває війна у нашій країні, і багато дітей вже втратили своїх батьків. У всьому світі мільйони дітей втратили одного або двох батьків через воєнні дії.

Міжнародні організації із захисту прав дітей привертають увагу до важкої долі дітей-сиріт. Але основною метою заходу є організація усиновлення та влаштування дітей у нові родини.

День обіймів, несподіване свято, що вигадали любителі обніматися. Достеменно хто й коли започаткував свято обіймів – невідомо. Але походить свято зі США. Свято має на меті показати людям, що обійми мають цілющу силу і важливі для емоційно-психологічного стану людини. В такий день можна обійняти не лише близьких, а й усіх, хто поруч.

Народні традиції та заборони 6 січня

Цей день має міцні народні традиції, адже відзначається свято Водохреще. Це народне слов’янське свято, що має багатовікову історію. За уявленнями наших предків, уся вода в усіх водоймах у цей день від опівночі до опівночі має магічну силу і цілющі властивості. Тому цього дня існує кілька народних традицій.

Купатися у відкритих водоймах.

Окроплювали водою худобу та садибу на добробут та гарний врожай.

Зранку вмивали дітей водою з криниці або з річки, щоб вони були здорові.

Традиції і прикмети 6 січня / Фото: etnoxata.com.ua

Серед християнських звичаїв, що переплелися з народними – освячення води у церквах. Водохреще замикає цикл народних зимових свят українців. Святки завершуються, тому співаються спеціальні водохрещенські колядки, адже закінчується період колядування. До останнього дня колядування є і кілька заборон:

не можна виливати освячену воду;

не можна прати цього дня, щоб не осквернити цілющу воду;

не можна сперечатися зі своїми близькими;

заборонено лаятися та сваритися;

не можна бажати комусь зла або згадувати образи;

не можна робити важку домашню роботу, шити та вишивати.

За уявленнями наших пращурів, Водохреще день магічний, і за ним пророкували наступний рік. До народних прикмет належать такі:

якщо водохрещенська ніч ясна і багато зірок на небі – то худоба дасть потомство і господарство буде рости;

якщо на Водохреще сильна завірюха, то буде врожай меду, що матиме цілющі властивості;

якщо падає сніг або дощ, а небо похмуре, то літо буде теплим і дощовим, а отже і врожайним;

якщо ж погода ясна і суха, то і літо буде сухим;

сни, що сняться в ніч на Водохреще, пророкують майбутнє.

Слов’яни вірили, що в цю ніч небеса відкриваються для всіх, і всі молитви й всі бажання будуть почуті. Хрестити дитину в цей день – особливо добрий знак, дитя проживе довге і щасливе життя.