Все о дне 8 ноября: церковный праздник, день ангела завтра

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Праздники 8 ноября

Всемирный день градостроительства – праздник не новый, предложенный в 1940-х годах аргентинским архитектором, профессором университета Буэнос-Айреса. Целью праздника является привлечение внимания к урбанистике и работе в сфере строительства городов.

– праздник не новый, предложенный в 1940-х годах аргентинским архитектором, профессором университета Буэнос-Айреса. Целью праздника является привлечение внимания к урбанистике и работе в сфере строительства городов. Всемирный день пианиста – праздник музыки и музыкантов, чествует талант и мастерство пианистов, искусство игры на фортепиано.

– праздник музыки и музыкантов, чествует талант и мастерство пианистов, искусство игры на фортепиано. Международный день радиологии. Праздник молодой, начатый в 2012 году Европейским обществом радиологов. В этот день профессор физики Вильгельм Рентген случайно открыл лучи неизвестного происхождения.

Какой церковный праздник 8 ноября

Собор Архангела Михаила за новоюлианским календарем. Праздник чествует Начальника Божьей армии ангелов Михаила, а также архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиида, Иегудила, Варахиила, Иеримила.

за новоюлианским календарем. Праздник чествует Начальника Божьей армии ангелов Михаила, а также архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиида, Иегудила, Варахиила, Иеримила. Ранее по старому церковному юлианскому календарю 8 ноября отмечали День святого Дмитрия Солунского. Теперь по принятому в Украине новоюлианскому календарю праздник выпадает на 26 октября. Праздник чествует Священномученика Дмитрия Солунского.

Дни ангела 8 ноября, кто празднует именины

По новому принятому в Украине церковному календарю 8 ноября отмечаются именины Михаила.

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Что нельзя делать в день 8 ноября

Собор Архангела Михаила – большой праздник. Архангел является защитником и покровителем нашей столицы, города Киева. Также Михаил считается покровителем воинов, поэтому имеет особое значение для наших защитников – военных и армии. В праздник запрещено:

делать тяжелую физическую работу;

выбрасывать пищу;

обманывать и жульничать;

ссориться, ругаться и злословить в чей-то адрес;

завидовать и желать кому-то зла.

День следует проводить в добрых мыслях и светлых помыслах. В Украине традиционно приглашают гостей и родственников к обеду, накрывают щедрый стол. Верующие идут в церковь на службу и молятся. В праздник важно не отказывать в помощи, а помогать нуждающимся и тем, кто за ней обращается.